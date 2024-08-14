「現調飲料、市售蔬果汁」標示霧煞煞？食藥署2圖教你怎麼看

▲現調飲品需要有總糖量、總熱量等標示。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

果汁或現場調製飲料常是民眾心目中的消暑聖品，不少連鎖飲料店或便利商店紛紛推出各式的飲品，但不同產品的果汁原汁、糖份等含量不一樣，在標示上也會有所差別。對此，食藥署也提供2張圖告訴民眾如何看「現場調製飲料」和「包裝蔬果汁」的標示。

在現場調製飲料方面，需要留意「總糖量、總熱量、總咖啡因含量及茶葉、咖啡原料來源原產地（國）」，而依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，業者都應標示上述內容，標示可透過卡片、菜單註記、標記（標籤）、標示牌（板） 、QR code或其他電子化方式揭露。

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而在果蔬汁飲料品名也有規定，果蔬汁含量大於10%，品名可為OO汁；果蔬汁含量小於10%，品名應為OO飲料；未含果蔬汁，則品名應為OO口（風）味。

▲現場調製飲品標示規定。（圖／食藥署提供，下同）

包裝果蔬汁則要留意「原汁含有率或果蔬汁含量相關字樣」，依「宣稱含果蔬汁之市售包裝飲料標示規定」，果蔬汁總含量大於10%，要標示「原汁含有率」，且品名可為「綜合果（蔬）汁」、「混合果（蔬）汁」；果蔬汁總含量小於10%，可標示原汁含有率或「果（蔬）汁含量未達10%」，未含果蔬汁，則應標示「無果（蔬）汁」，且品名應標示「口味」、「風味」。

▲市售包裝果蔬汁標示要看含量標示。