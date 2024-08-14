她吃「掉地上麻糬」上吐下瀉！醫揭1類人最慘　研究打臉3秒定律

▲食物掉在地上不管多快速撿起來，醫師呼籲都別吃了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

食物要入口時不小心掉在地上，你會撿起來吃嗎？曾有一個都市傳說「只要沒超過3秒」就能撿起來安心吃，不過肝膽腸胃科醫師王威迪卻急勸不要，透露曾有一名30歲女子吃了掉在地上的麻糬後，即爆發腸胃炎上吐下瀉到門診報到。國外有研究顯示，食物掉在桌上最快1秒後就有細菌附著，對於本身免疫力低下者就容易引發健康危機。

食物掉在地上一下下，或上面長黴菌挖掉還能吃嗎？王威迪醫師在《醫師好辣》節目中直言真的不建議，他表示，免疫系統正常者因胃酸很強，一般不會造成太大影響，不過即使已去除食物表面的黴菌，但其實下方的黴菌根已經深入其中無法完全去除，「看到食物已經發霉，代表它可能已經壞掉」，有產生細菌與毒素的風險，建議不要吃了，別拿健康開玩笑。

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▲女子撿起掉在地上的麻糬，將表面灰塵拍一拍繼續吃。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

至於網路上流傳食物落地只要快速撿起，待細菌還沒附著上去就能吃，王威迪認為並非每個人都是如此。接著分享曾收治一名30歲女患者，主訴噁心嘔吐、拉肚子，為典型的腸胃炎，過去求診時她透露每到月經前免疫力總是特別差，常有習慣性感冒，偏偏在這時到朋友家作客，友人特地排隊買了麻糬讓她享用，怎料正要吃的瞬間不小心失手，麻糬啪一聲掉在地上，惜食的她秒速撿起，並把表面的灰塵撥一撥繼續吃，沒想到隔天就來門診報到。

王威迪表示，國外有研究探討「把食物丟在桌上多久，細菌會附著上去？」結果顯示最快只要1秒，細菌就會附著，示警免疫系統差的人很容易因為吞下細菌而影響腸胃道健康。所幸該名女子可能因食用的量不多，服藥後1、2天症狀即好轉。但他仍提醒，不要拿生命開玩笑，不管是掉在桌上/地上的食物，或是發霉食物都盡量別吃了。

▲吃了掉在地上的食物，除了引發腸胃不適，還可能導致食物中毒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

衛福部曾在臉書發文闢謠，並且警告「食物掉在地上幾秒內撿起來都不能吃 ！」不同的食物、地板的類型與狀況，或多或少都會影響細菌的附著程度，但無論幾秒馬上就會有細菌黏上去，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒，因此切記，掉在地上的食物盡量還是別吃。

食藥署也發文提醒，不慎食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗、烹調後再食用，以確保不會病從口入。