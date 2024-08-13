減肥一直吃水煮餐「3恐怖後果」！　專家：月經都不來了

▲怕胖三餐只吃水煮食物、完全不吃油，營養師示警3後果。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

正在減肥的你，因為怕胖「三餐只吃燙青菜、雞胸肉」，對油脂避之唯恐不及嗎？營養師張益堯指出，油脂是身體產生荷爾蒙的材料，若完全不攝取，會導致皮膚變差、容易掉髮，女生的生理期都不會來了，「沒有油脂雖然可以瘦很快，但一點都不健康」。

營養師張益堯在《奕起聊起來》節目中分享，油品可分為4大類，包括飽和脂肪、Omega-3、Omega-6及Omega-9，飽和脂肪包含豬油、牛油、奶油，雖可耐高溫，但吃多恐造成膽固醇負擔，但也不能完全沒有；Omega-3的油則有魚油、亞麻仁籽油、印加果油，其具有抗發炎、抗凝血的效果，幫助血液流得更順暢，卻也最不耐高溫。

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張益堯接著說，Omega-6的油大多為植物油，如沙拉油、葵花油、花生油及芝麻油，其與Omega-3一樣必須從食物中才攝取得到，人體無法自行合成，一旦攝取過多會引發身體發炎；至於Omega-9的油有橄欖油、苦茶油和酪梨，抗發炎效果非常好，是穩定、耐高溫的好油。

張益堯說明，1公克的油產生9大卡熱量，1公克蛋白質或碳水化合物為4大卡熱量，油吃得太多，相對會致使熱量過剩，但也不能完全不吃油。缺乏油脂很傷身，不只皮膚會變差，還容易掉頭髮，就連生理期都不會來了。

▼吃對油有益健康。（示意圖／記者李佳蓉攝）

你也靠著長期吃「水煮餐」減肥嗎？減重醫師蕭捷健曾解釋，油脂為合成荷爾蒙必須成分，而低油飲食會導致睪固酮和雌激素分泌降低，造成皮膚乾燥、便秘等；身體長期「鬧油荒」，脂溶性維他命A、D、E、K吸收變差，還會影響視力、皮膚黏膜，甚至鈣質吸收。

水煮料理真的能減肥嗎？營養師孫語霙曾表示，民眾普遍存在「三餐吃水煮就會瘦」的迷思，誤以為把青菜、雞肉、蛋全部水煮，燙熟之後吃（且不加醬）就能達到減肥效果，這其實大錯特錯，因為無味的料理吃完看似感覺飽，但過不久就會餓，根本不是長久之計。

孫語霙補充，每日飲食指南建議，脂質應占總熱量的20～30%，意即餐餐都吃水煮餐，不但危害健康，而且根本不會瘦，想要減肥還是得均衡飲食，攝取大量蛋白質、優質澱粉來源、豐富蔬菜和適度油脂。