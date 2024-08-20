一堆人愛的「3款早餐」少吃！　醫：1週1次糖尿病風險增12%

▲火腿、香腸、培根被醫師點名要少吃。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你吃早餐也是無「肉」不歡嗎？中醫師高皓宇引述國外研究，發現一週只要攝取1次香腸、火腿或培根，或食用17.4克的煙燻食物，會使罹患糖尿病的風險增加12%；倘若一週5天都有吃，或是攝取29.8克的煙燻醃製食物，罹患糖尿病的風險則會提升31%。

早餐愛吃德式香腸、火腿三明治、培根蛋餅的人小心了！高皓宇醫師在YouTube頻道《Dr. Daniel Kao 高醫師說》指出，這些煙燻、醃製食物可能會增加得到糖尿病的風險。一週只要攝取1次加工肉類，或是食用量達到17.4克，會使罹患糖尿病風險增加12%。

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▲培根90%都是油，屬於高脂肪、高鈉食材。（示意圖／達志）

營養師李婉萍曾在粉專指出，輕度的加工食品並不會對健康造成太大問題，可怕的是「過度加工」食品，於加工過程不僅破壞食物原本的營養價值，並且加入大量的鹽、糖與不好的脂肪，甚至是化學添加物，長時間或過量食用，可能增加心血管、肥胖、糖尿病等疾病風險，化學添加物則可能提升罹癌風險。

在李婉萍點名的「超毒加工食品」中，就包括香腸、培根及熱狗。她說明，香腸除了高脂肪、高熱量，為了抑制肉毒桿菌的生長，還會添加亞硝酸鹽，經過高溫烹煮時，就會產生致癌物質「亞硝胺」。而培根則含有高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。

李婉萍接著分析熱狗，是由碎肉、澱粉、香料、黏著劑等所混合，其中必加入調色劑、硝酸鹽，前者若吃多會影響腎臟功能，後者則影響孩子的學習注意力。