60歲女吃止痛藥突胃痛！檢查胰臟癌第三期「毫無徵兆」

▲一名女性吃止痛藥出現劇烈胃痛，檢查罹患胰臟癌第三期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名60歲女性吃了止痛及退燒藥，卻突然出現胃痛，且達到無法忍受的程度。後續掛急診，檢查發現是急性胰臟炎，進一步確認，胰臟有3公分腫瘤阻塞，才引發急性胰臟炎，胰臟腫瘤指數也上升了10倍，為第三期胰臟癌。據了解，患者無任何症狀及家族史，僅能待發炎消退，透過化學治療再評估手術機會。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏提到，先前有一名60歲女性因為確診新冠肺炎，吃了止痛藥和退燒藥，但突然感覺胃痛，且已經達到無法忍受的程度，前往急診抽血檢驗後，為急性胰臟炎，胰臟的酵素非常高。而引起急性胰臟炎最常見的原因包括膽結石、酗酒、血脂肪過高或服用藥物、免疫問題等，但前述問題都被排除。

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林相宏表示，患者進一步檢查，發現胰臟有一顆3公分腫瘤阻塞，因而引發急性胰臟炎，胰臟腫瘤指數CA199 上升了10倍之多 (367 U/mL)。他說，腫瘤已經侵犯患者的大血管和淋巴，是第三期的胰臟癌，待後續化學治療，再評估手術機會。

林相宏指出，患者沒有任何症狀，也無胃痛、體重下降，生活習慣也正常，不抽菸、不喝酒、沒有糖尿病，也沒有家族史，即便腫瘤第三期，仍沒有前兆，「這也是胰臟癌恐怖之處」，有了症狀往往可能是無法手術的第三或第四期。他建議，年長者或是「高危險族群」，包括家族有胰臟癌、膽管癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌史，或是有糖尿病患者、抽菸、喝酒習慣、肥胖等，可定期接受檢查。