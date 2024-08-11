ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

3舉動傷牙齒　牙醫師示警：愛喝汽水小心

▲▼女子吃堅果發現一顆不是自己的牙齒。（圖／取自pixabay）

▲牙醫師提到，常咬冰塊要留意傷害牙齒。（示意圖／取自pixabay）

記者張乃文／台北報導

夏天消暑絕不能少掉冰涼飲料，尤其許多人喜歡喝汽水。牙醫師提醒，小心汽水喝太多可能會傷牙齒，且無論是否含糖，有氣泡的飲料都屬於酸性食物，過量可能會腐蝕牙齒，建議要喝的時候可用吸管，喝完刷牙漱口，減少對牙齒造成的傷害，另外還有2種傷牙齒習慣也要注意。

牙醫師游惠捷提到，夏天喝飲料、吃冰是人之常情，但要留意3個舉動可能會傷害牙齒。像是許多人喜歡咬冰飲中的「冰塊」，但長期可能容易磨損牙齒表面琺瑯質，甚至可能導致牙齒裂掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，愛喝汽水的人也要留意。游惠捷指出，無論是含糖或無糖的氣泡飲料，都屬於酸性食物，攝取過量可能腐蝕牙齒，建議飲用時可用吸管，喝完刷牙漱口，減少對牙齒造成的傷害。她提醒，也因為冰品通常含有大量糖分，若短時間內沒有清潔，蛀牙菌就會在口腔中形成酸性環境，增加蛀牙的機率。一旦發現牙齒出現酸痛症狀，應及早就醫檢查。

除了上述習慣，牙醫師劉馥萱曾提醒，不喝水對口腔也會有危害，因為不喝水會導致口水減少，而口水是清潔口腔的重要關鍵，可預防蛀牙，使口中ph值穩定，避免細菌過度繁殖，且口中唾液減少時，牙齒容易咬傷嘴巴和舌頭。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

關鍵字： 牙齒 冰塊 汽水 牙醫 刷牙 漱口

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

扭傷後要做4步驟　醫：不處理恐害「早發性退化性關節炎」

3舉動傷牙齒　牙醫師示警：愛喝汽水小心

贊助奧運95年！公衛專家喊話「切割可口可樂」：與健康精神背道而馳

比跑步更燃脂！醫激推「1運動」不傷膝蓋

30多歲男「精液黃黃的」！自揭性行為才能射　醫：首次遇到

一周沒換！　枕頭套細菌「比馬桶多1.7萬」

不理「1變化」！30多歲男大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

30歲就「大腸癌末期」！　醫警告：愛吃4食物易長大腸息肉

七夕浪漫夜注意！「3大避孕法」　醫：沒有100%不會懷孕的方式

「攝護腺癌」早期症狀不易警覺！醫提醒「2族群」要每年檢查

讀者迴響

回到最上面