市售「止痛藥」分2類　藥師示警「服用方式」：1類常吃會傷腎

▲醫師提醒，止痛藥不可長期濫用，若有長時間疼痛問題，要先就醫檢查。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代不少人常常頭痛、肌肉酸痛等，會透過市售止痛藥緩解不適。對此，藥師提醒，市售止痛藥成份一般分為「中樞止痛藥」，含有乙醯胺酚以及「非類固醇類消炎止痛藥」，而非類固醇類消炎止痛藥若連續使用超過一周以上，要特別注意腎臟功能及胃腸道的傷害。

台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任指出，市售止痛藥成份一般分為中樞止痛藥含有乙醯胺酚（Acetaminophen），另一類主要是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），兩者在市面上皆有指示用藥。

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乙醯胺酚常用於治療輕度至中度疼痛，並有解熱作用，通常用於肌肉、骨骼及其他非神經組織受傷所引發之疼痛，乙醯胺酚無腎毒性、也無腸胃道、心臟血管系統毒性，一般常用頻次為每4到6小時使用一次，成人一天使用不超過4g（以一顆500mg/tab，不超過8顆），超過劑量、同時併用酒品易對肝臟造成毒性，而在許多綜合感冒藥及退燒藥水中若也有乙醯胺酚的成份，也要避免過量服用。

而非固醇類消炎藥用來治療輕度至中度與炎症相關的疼痛，常見的成份，如：伊普芬（ibuprofen），對於肌肉、骨骼或其他非神經組織受傷所引發的傷害性疼痛有效，具有抗發炎及解熱的作用。

但陳又任提醒，若使用非固醇類消炎藥連續超過一周以上，應注意對腎臟功能及胃腸道的傷害，而有藥品過敏病史、消化性潰瘍病史、心臟病史、腎臟病史、腦血管及周邊動脈疾病史者宜小心使用，若是外用貼布劑型，也要注意貼的時間約為4到6小時，時間過長易引起皮膚紅癢，若有過敏反應，應停止使用。