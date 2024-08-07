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農曆7月陰氣重！專家教你「3大風水重點」自保：床位擺放要講究

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▲農曆七月鬼門開期間，可參考民俗信仰自我保護。（圖／CFP）

記者趙于婷／台北報導

在台灣傳統上，農曆七月被認為是鬼月，這段時間人們認為陰氣較重，小孩容易生病或受到驚嚇。對此，能量風水師黃梵也提出3點建議，家長可以簡單透過合理的風水佈局來保護小孩的健康，包括小孩床位擺放、門口掛上五帝錢或羅盤。

黃梵受訪時指出，農曆七月是比較特別的月份，常常遇到不少小孩受到驚嚇，造成不好入睡等問題，因此也建議在這個月份要特別留意3點，第一是「家居環境的清潔和整潔」，因為陰氣容易積聚在髒亂的地方，保持家裡的整潔有助於驅散陰氣，增強陽氣，特別是小孩的臥室，應該經常通風，避免堆積過多雜物。

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第二是「小孩的床位擺放」需要特別講究，黃梵表示，床頭應靠實牆，避免頭朝空蕩蕩的空間，這樣能夠給小孩帶來安全感，減少夜間驚醒的情況，而床的位置應該避免正對房門或窗戶，這樣可以防止外界干擾，另外，也可以在床的四周擺放一些吉祥物，如平安結或葫蘆，這些物品能夠起到保護作用。

第三是「利用風水佈局加強保護」，比如在門口掛上五帝錢或羅盤，這些都是傳統上被認為可以驅邪避煞的物品，小孩外出時，可以佩戴一些吉祥物，如平安符或避邪手鏈，這樣可以增加安全感，減少意外。

《以上民俗說法不代表本台立場，僅供參考，勿過於迷信》

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關鍵字： 農曆七月 中元節 鬼門開

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