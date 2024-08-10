4壞習慣成大腸癌危險因子　中藥4輔助治療「排除腸道淤積」

▲中醫師表示，大腸癌危險因子包括飲食、烹調方式等。（示意圖／門諾醫院提供）

記者張乃文／台北報導

排便順暢與否、顏色及形狀等，都與身體狀態息息相關。中醫師提醒，大腸癌早期症狀包括血便、排便習慣改變等，除了無法改變的遺傳因素，常見如紅肉、加工肉品、烤炸物及大量飲酒等都是危險因子，但在中醫觀點中，並沒有直接指稱大腸癌的病名，而治療上可根據患者情況以中藥進行輔助。

忠孝昌盛堂中醫診所中醫師湯詠舜說，大便通暢、形狀、質地及顏色是否正常與身體狀況息息相關。他提到，大腸癌早期症狀可能包括血便、排便習慣改變、體重減輕、腹部疼痛等。而在中醫觀點中，沒有病名是具體指稱「大腸癌」，但有類似的詞彙，包括「腸風」、「積聚」等。

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湯詠舜表示，對於大腸癌，除了無法改變的遺傳因素外，常見的包含紅肉與加工肉品，或是高溫烹調方式如煎、烤、炸，大量飲酒等都屬於危險因子。建議平時規律運動、攝取蔬菜水果、纖維質、鎂、大蒜、魚等食物。他提到，治療上，中醫會根據病人的狀況不同進行改善。

若腸胃運作功能出現問題，湯詠舜提到，可透過補中益氣湯等，增進腸胃的蠕動功能，有效吸收營養，也加強排除廢物的能力；腸胃假設有類似「積聚」的狀況，出現所謂的熱毒、濕等卡在腸道內，他說，可能會使用白頭翁湯、葛根黃芩黃連湯等，清熱解毒的方式做處理，或是以承氣湯、大柴胡湯等，把卡在腸道裡的淤積做排除。

如果患者整體身體狀況較為虛弱，疲累感明顯，那可能會考慮如十全大補湯、八珍湯等，直接針對患者整體氣血的循環做調整，增強患者體力，不過這時候除了腸胃外，也會特別針對患者的睡眠情形進行問診，另外也可經由針灸治療。

湯詠舜提醒，大腸癌的致病因素複雜，除了遺傳因素外，多與選擇的食物及烹調方式有關，通常在採用中藥進行輔助治療前，也建議搭配調整自己的飲食習慣，才能達到事半功倍。