在台灣極稀有！台大醫赴美受訓成「醫學繪圖師」　醫療知識視覺化

▲台大醫院影像醫學部醫師張育瑄是第一位接受美國約翰霍普金斯醫學院醫用藝術訓練歸國的醫學繪圖師。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「醫學繪圖師」在台灣相當稀有，他們把艱澀難懂的醫學知識圖像化，要讓專業人士，甚至於一般民眾一看就懂。台大醫院影像醫學部醫師張育瑄前往美國約翰霍普金斯醫學院接受醫用藝術部門訓練，是唯一學成歸國的專業醫學繪圖師。她也特別爭取攜回霍普金斯師生創作的近90幅精彩醫學視覺作品，即起在台大醫院二樓文藝走廊展出，希望讓外界更了解這項專業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張育瑄進行導覽。（圖／台大醫院提供）

在醫療領域中，有一群特殊的專業人士稱「 醫學繪圖師（Medical Illustrators）」，他們既非傳統醫療人員，也不同於一般藝術家，而是能將艱澀難懂的醫學知識，經過自身消化轉譯，化為易於理解的視覺圖像和影音。

全世界最早在1911年成立的合格醫學繪圖師專門訓練機構，是位於美國巴爾的摩之約翰霍普金斯醫學院-醫用藝術部門（Johns Hopkins Art as Applied to Medicine Department），該機構每年僅招收個位數的學生，全球申請競爭極為激烈，訓練也極為嚴格，至今僅培養出一些優秀的醫學繪圖師。

▲醫學結合藝術，台大醫院與約翰霍普金斯醫學院醫學視覺化2024聯合特展。（圖／台大醫院提供）

近年來，已有3名台灣籍畢業生完成了霍普金斯的完整訓練，其中張育瑄是唯一歸國的醫學繪圖師。張育瑄指出，醫用藝術在國外發展多年，但國內並無正式訓練單位，如果需要醫學繪圖，通常是委託國外幫忙畫或者購買版權圖，每幅售價可達兩千美元；另外就是得找「口耳相傳」的藝術家來幫忙，但是一直沒有醫學繪圖師這樣正式職稱。

張育瑄分享，一名合格的醫學繪圖師，必須經過嚴格的「醫學」和「藝術」雙重訓練，跨足兩個吃重的專業，養成相當不易。近年來除了平面視覺以外，更需結合3D立體建模、動畫等技術，甚至可以再搭配上目前虛擬實、擴增實境、AI等工具，以提升醫學教育或病人說明的效果。

▲左為檳榔防治衛教、右為樹懶照護的醫學繪圖。（圖／記者洪巧藍攝）

醫學繪圖範圍相當廣，張育瑄舉例現場一張樹懶照護作品，用圖像清楚描繪如何幫樹懶插管、靜脈穿刺等，再輔以文字說明，相當細緻。她說，不少獸醫平時多照顧貓狗，在偶然的情況可能突然收到野生動物，即使要後送也得先緊急處置，所以會打給水生館、動物園詢問，但是單是口說形容可能也不知道怎麼做，這時就可以用這樣的圖片單張傳送。

台大醫院影像醫學部主要工作是影像的檢查、判讀以及多項介入性放射線治療，在治療病人之外，也積極爭取並鼓勵醫師進修，學成歸國的張育瑄醫師，促成了與約翰霍普金斯醫學院合作的「醫學視覺化」2024聯合特展，讓台大醫院除了醫療專業外，更增添了醫療的多元性與藝術性。

▲醫學結合藝術，台大醫院與約翰霍普金斯醫學院醫學視覺化2024聯合特展。（圖／記者洪巧藍攝）