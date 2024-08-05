「4種人」腸道最辛苦！　醫：50%有發現大腸息肉

▲調查發現，工作屬於較靜態的上班族，好發大腸息肉。（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

大腸息肉是大腸癌前病變的警訊，因此，了解自己是不是大腸息肉的高危險群，進而改善不良的生活習慣，才能避免大腸癌上身。

台灣癌症基金會針對全台25～59歲，共2550位上班族，進行「大腸息肉問題與生活習慣調查」，發現147位上班族有大腸息肉，歸納出大腸息肉好發職業，包括軟體工程師、行銷企劃、公務員、醫護人員、營建人員等工作較靜態的上班族。

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台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，大腸息肉是大腸癌前病變的警訊，因此，了解自己是不是大腸息肉的高危險群，進而改善不良的生活習慣，才能避免大腸癌上身。

▲工時長、睡眠少的工程師，是大腸息肉高風險職業。（示意圖／本報資料照）

調查進一步分析大腸息肉高風險的職業，在工作、飲食、睡眠、腸胃狀況等習性，導致這些人的腸道發生問題。

1.工時很長的人

每週工作時數超過40小時，平均每日工作達12小時以上，大腸息肉發生率高出一般人2倍。

2.低效睡眠的人

一週有3天以上都超過12點入睡，每天睡眠不足5小時，每週有3天以上較難入眠，呈現深眠時數不足、入睡時間不定、睡眠品質不佳等「三不眠現象」。

3.腸卡壞菌的人

一週4天以上排便一次，大腸息肉發生率增加2.5倍。

4.愛吃油膩宵夜的人

日常飲食習慣較偏好油炸類食物、有吃宵夜習慣，半數有發現大腸息肉。

預防大腸癌3步驟

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜提供預防大腸癌的3個步驟：

1.多吃蔬果、少紅肉：飲食均衡、減少紅肉及高油烹煮習慣，提高蔬果攝取量。

2.菌相平衡、補好菌：補充優酪乳、高纖維質食物，促進腸道蠕動、減少糞便停留腸道時間。

3.主動篩檢、勤運動：50歲以下提早進行糞便潛血篩檢，並養成運動333習慣（每週運動3天、每次運動30分鐘以上、平均心跳達每分鐘130下以上）。

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