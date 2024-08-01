北榮全新宿舍大樓啟用　醫護入住「每月租金只要1千」

▲院長陳威明親自迎接第一批入住護理人員。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總醫護同仁今日上午歡喜入住新厝！斥資新台幣超過21億元（含土地），由潤泰集團善心捐建「台北榮總新醫護宿舍大樓」於今日上午開放入住，院長陳威明也特別在門口迎接第一批入住的護理人員，院方也貼心安排搬家公司協助搬遷，且新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元，大多數的成本由醫院自行吸收。

北榮新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般温暖、舒適的居住環境。

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戶外設有療癒人心的休閒公園，大樓內部建置300間獨立套房，每間套房規劃4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護同仁居住，另有44戶眷舍及9戶學人宿舍。

▲一樓大廳公共區。

陳威明表示，當初建立新的醫護宿舍的起心動念是因為看到原本的護理人員宿舍被評為「鬼屋」，甚至是「連鬼都不敢住」，在捐贈者幫忙下，不到500天就完工啟用，正好接上護理師短缺時刻，院方照護醫護人員，「最大受益者還是病人」，畢竟醫院為病人而生。

他強調，沒有把同仁照顧好，不可能可以提供有溫度的感動服務，為了落實照顧同仁，新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元，大多數的成本由醫院自行吸收，也特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境，希望更多優秀人才，加入北榮團隊。

▲陳威明和同仁一起吃入厝湯圓。