內湖區涼麵店爆「4人食用後上吐下瀉」　衛生局稽查揪3缺失

▲衛生局現場抽驗員工手部檢體。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市內湖區一家涼麵店「現煮涼麵」爆發疑食物中毒！台北市衛生局表示，7月30日接獲4位民眾食用該家涼麵店的餐點後，陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀，派員前往稽查查有「夾子懸掛於牆壁上的管路上、風扇外框髒污不潔及有油汙」等3項衛生缺失，另也抽驗2環境檢體、2員工手部檢體和1件即食涼麵。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，7月30日傍晚6時接獲醫院通報4名民眾於30日中午時段食用內湖區涼麵後，於同日15時起陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛疑似食品中毒症狀，接獲通報隨即於同日對民眾進行健康關心及攝食調查，並於7月31日業者營業時間隨即前往稽查。

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現場查有「未出示人員體檢資料、夾子懸掛於牆壁上的管路上、風扇外框髒污不潔及有油污」等3項衛生缺失，已命業者於8月7日前限期改善，期屆複查如不合格將依違反食安法第8條處6萬元以上罰鍰。

另外，現場抽驗2件環境檢體（刨板、夾子）、2件員工手部檢體，檢驗食品中毒菌，但現場未能查獲剩餘或同批製作的食品可供抽驗，不過考量涼麵屬高風險之即時食品，現場抽驗1件即食涼麵，檢驗食品中微生物衛生標準。

林冠蓁提醒，民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。