胯下好癢！醫曝「2兇手」害的　示警：別自己買藥擦

▲胯下癢的困擾不少人都有，出門在外真的好尷尬。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

夏天到了，很多人都會有胯下癢的問題，除了真的很不舒服以外，如果在外面一直抓胯下，顯然也不是很美觀，多數人也會很害羞，而為什麼流汗容易胯下癢？該如何預防？

汗液引起的潮濕不適 衣物摩擦也可能導致刺激

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泌尿科戴槐青總院長分析原因指出，夏季氣溫高，身體容易大量出汗，尤其是在胯下部位，汗液容易積聚造成皮膚潮濕，這種潮濕狀態容易滋生細菌，增加感染風險，進而引發甚至加劇癢感。

此外，如果夏天穿著不透氣或摩擦性強的衣物，長時間與皮膚摩擦，容易刺激皮膚，增加癢感的發生。特別是運動時穿著緊身衣物，如果又大量流汗，更可能造成這樣的問題。

避免胯下癢 4個應對方法跟著做

1、保持乾爽清潔：務必要定期清洗胯下部位，保持乾爽，可有效減少細菌滋生和皮膚癢感。建議使用清潔溫和的沐浴產品，避免刺激皮膚。

2、選擇透氣衣物：建議選擇透氣性好的棉質衣物，避免摩擦性強的合成纖維衣物，可以減少皮膚刺激和癢感，在運動時，則可考慮選擇吸濕排汗的運動服裝。

3、使用溫和護理產品：洗澡後可使用乳液或粉末塗抹在胯下部位，有助緩解癢感和保持皮膚健康。務必選擇無刺激性的產品，避免加重皮膚負擔。

4、就醫求助：如果真的不幸以上都做了，結果搔癢感持續或加重，建議尋求專業幫助，這時候可能就需要使用抗癢藥物或治療細菌感染。請不要自行買藥擦，以免造成更大的健康問題。

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