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輸液缺口增產中！食藥署：8月起國內產能提升每月54萬袋

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲國內輸液產能增產中。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

永豐化學工業股份有限公司（下稱永豐公司）新莊工廠因未能符合 PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，食藥署也為此啟動專案進口和協調國內合格廠商增產。食藥署今表示，預計8月起國內產量可增加到每月約54萬瓶/袋。

為滿足臨床需求，食藥署5月起經已請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，專案輸入生理食鹽水，以500mL計，抵台數量將達約361.02萬瓶/袋，本周有64.29萬瓶/袋，分別為500 mL 62.21萬瓶/袋、1L 1.04萬瓶/袋。經調查臨床需求，至113年7月29日中午，已陸續分配予醫療機構共641家次，合計約334.84萬瓶/袋（國產+專案輸入）。

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食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至113年7月29日，計381間醫院及診所通報，共媒合951件。

在國內產能部分，食藥署副署長王德原指出，原本每月的產能大約45萬瓶/袋，以500cc單位換算，8月起可望提升到54萬瓶/袋，其中500mL約45萬瓶/袋、1L約4.5萬瓶/袋。他也再度呼籲，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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關鍵字： 輸液.專案進口 生理食鹽水

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