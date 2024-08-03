57年老菸槍「一個多月」成功戒了　醫示警抽菸2風險：壽命少十年

▲醫師提醒，吸菸者的平均壽命比起不吸菸者少了10至11年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名77歲長者菸齡長達57年，每天固定至少抽一包菸，近日因為感冒後容易久咳，加上得知抽菸好友陸續得到肺癌或慢性肺疾，決定戒菸，到戒菸門診後，三周再回診已經不會想買菸，一個多月成功戒菸，咳嗽和咳痰的情況也改善。醫師提醒，抽菸會增加癌症和慢性心血管疾病風險，平均壽命可能比不吸菸者少了10至11年。

中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科醫師莊凱婷提到，一名77歲的長輩菸齡已經長達57年，每天至少要抽一包菸，因為感冒後出現久咳不癒，好友也紛紛出現得到肺癌等生病消息，他也決定到醫院就診。莊凱婷說，第一次先開立藥物給個案，但回診後發現，雖然菸癮減量，仍忍不住抽菸，也因為長期吸菸，養成了咬東西的習慣，便開立尼古丁口嚼錠。

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莊凱婷表示，個案三周後再回診，已不會再想到買菸或抽菸，一個多月後成功戒菸，同時發現沒有抽菸後，咳嗽與咳痰狀況及嗅覺敏銳度都改善許多。她說明，抽菸除了增加癌症和慢性心血管疾病的風險，同時也使中風或心肌梗塞的發生率和死亡率上升。

莊凱婷提醒，抽菸會影響葡萄糖耐受性，因此糖尿病患者吸菸，不只死亡率增加，更加劇糖尿病併發症及影響血糖控制的可能。她說明，近年吸菸族群愈趨年輕化，吸菸者的平均壽命較不吸菸者減少約10至11年，若吸菸者在30歲、40歲、50歲或60歲戒菸成功，預估可分別延長10年、9年、6年與3年的壽命，鼓勵各年齡階段積極戒菸。

莊凱婷指出，單純靠意志力戒菸成功率僅為5至10%，若結合專業醫事人員協助戒菸，成功率可達到30%，高出至少3倍，建議民眾可以善用專業戒菸資源，儘早戒菸，可大幅提升戒菸成功率。