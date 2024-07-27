超級食物「酪梨」生吃最營養！專家教你「1招辨識熟度」

▲酪梨含多種有益維生素。（圖／達志示意圖）

文／食力編輯部

酪梨原產於中美洲，早期被視為替代肉的食品，近年來，多項研究指出酪梨富含多種營養成分，逐漸被大眾認識，日前也因搭上健康飲食新浪潮，許多重視養生保健和美容的族群廣泛食用，因此在臺灣栽種面積提升，臺南區農業改良場（簡稱台南農改場）呼籲民眾把握酪梨的夏季產期，享用營養又美味的國產酪梨！

酪梨含多種有益維生素 夏季盛產期產量豐富

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經研究報告指出，酪梨富含維生素E、B2、B6、C、葉黃素、葉酸以及鎂、鐵、鉀離子，同時由於富含單元不飽和脂肪酸、食物纖維和較低的碳水化合物等特性，屬於低GI食物，營養價值極高。此外，在加工應用上，酪梨可提煉出高級果油，作為植物性食用油、奶油，甚至化妝品和高級香皂原料。

台南農改場表示，近5年台灣酪梨的栽培面積激增，2023年全台種植面積達2,060公頃，栽培面積與產量皆為2019年的2倍以上，其中以台南市680公頃與嘉義縣425公頃栽培最多，產期為6月至隔年2月，而7至9月是盛產期，建議民眾於此期間多加選購。

國產酪梨顏色大不同 如何分辨酪梨熟度？

台南農改場指出，國產酪梨品種繁多，酪梨果實成熟度可依不同品種的果皮顏色進行評估，其中「黑美人」、「加林一號」及「紅心圓」3品種完熟時，果皮顏色會由黃綠色分別轉成紫色、紫紅色或黑色；「厚兒」、「秋可得」兩品種完熟後，果皮仍呈綠色。

該場建議民眾在選購時可從果形、輕壓果肉軟硬方面著手，果肉具彈性就是適當的成熟度；若果實較硬，則可於購買後置於室溫數天，待果肉變軟後即可食用；切開後若未食用完畢，可去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若需長期保存，可將果肉切塊冷凍儲藏。

生吃酪梨最營養 鹹甜口味皆合適

台南農改場進一步表示，生吃酪梨可攝取的營養價值最為豐富。如欲享用新鮮又美味之酪梨，可將酪梨切塊，沾取蒜蓉醬油或芥末，享受如同生魚片的口感；也可沾取蜂蜜加入生菜沙拉、三明治、壽司捲，或搭配其他食材做成開胃菜都十分美味。此外，酪梨常被製成沾醬、抹醬，或與牛奶、優酪乳、蜂蜜打成飲料，是夏季消暑良品。

酪梨料理變化多端，市面上有多種烹調方法，惟烹調時需注意火侯，避免加熱太久產生苦味，降低營養價值。炎炎夏日來臨，歡迎民眾於市場多加選購當季國產酪梨，享受營養又美味的酪梨料理。

你應該要知道的食事

酪梨又被稱作「超級食物」，富含維生素、葉黃素和葉酸等營養物質，每年7至9月為盛產期。台南農改場建議民眾挑選時可以輕壓果肉測試軟硬，若果肉具彈性便為適當的成熟度。

本文由食力food NEXT【夏季超級食物「酪梨」營養價值高！國產酪梨果皮顏色大不同、如何挑選和保存？】授權提供