長者流感疫苗接種「台灣只在中段班」　台大醫曝最大觀念問題

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎在高齡精準流感預防策略論壇致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣邁向超高齡社會，長者是流感最容易重症的族群，然而根據疾病管制署統計，65歲以上長者公費流感疫苗接種率在世界各國之間僅排在中段班。台大醫師、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎今（27）日表示，主要仍然是觀念問題，民眾誤以為長者打疫苗危險，事實上，長者因為本身免疫功能比較差，發炎反應低，比較不痛、比較不會紅腫，也比較不太會發燒，不良反應甚至是比一般族群更少。

台灣疫苗推動協會今（27）日於亞太生技大會期間舉辦高齡精準流感預防策略論壇，關注高齡長者流感預防策略。疾管署長莊人祥致詞表示，流感疫苗每年主要對象還是高齡者，除新冠期間之外，每年的流感併發重症仍者上百甚至上千例住進加護病房，罹病、死亡人數都以65歲以上最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，目前流感疫苗65歲以上族群接種成績算是中間，和其它國家比較不是太好，每年約有200萬65歲以上民眾接種，上個流感季接種率約54%，和世界衛生組織建議的75%仍有差距。

疾管署整備組組長黃彥芳簡報指出，分析4類重點族群流感疫苗接種率與英美加日韓等國比較，台灣學齡前幼兒接種率64.5%及執登醫事人員的71.0%與各國相當、學生接種率達74.6%更是優於各國，僅有65歲以上長者低於各國。

▲疾管署整備組組長黃彥芳談國內流感疫苗接種政策發展。（圖／記者洪巧藍攝）

李秉穎分析，長者他是流感的最容易重症的一個族群，但接種率又不太理想？這個主要還是觀念上的問題。一方面是長者本身有潛在疾病，接種疫苗之後若出現心肌梗塞、腦中風等疾病，會被誇大成和疫苗有關聯，實際上還是潛在疾病問題。

另一方面，有些民眾誤認為長者打流感疫苗比較危險，還說最好不要打，李秉穎直言「這完全錯誤」長者比較需要打流感疫苗，更重要的是長者的不良反應其實更少，因為本身免疫功能比較差，發炎反應低，比較不痛、比較不會紅腫，也比較不太會發燒，這個觀念應該要改變。

論壇中成功大學藥學系教授歐凰姿簡報指出，高劑量流感疫苗對於65歲以上長者可以降低流感住院率，建議流感季節應該針對高風險老年人群體優先施打高劑量流感疫苗。

李秉穎解釋，長者需要疫苗保護，但是他的效果又最不好，加上免疫系統較弱，現在有一些流感疫苗是希望增強對長者的保護效果，包含高劑量疫苗、佐劑疫苗、基因重組疫苗。美國預防接種諮議會就建議長者不再用傳統疫苗，而是用這三種，相關實證顯示效果比傳統疫苗好。

至於佐劑疫苗等針對長者的流感疫苗是否可以納入公費？莊人祥表示，佐劑疫苗目前有自費接種，高劑量疫苗則還沒進來台灣，如果要使用疫苗基金，必須先送成本效益分析，才送ACIP討論，都還有待評估。