竹科工程師「3年胖38公斤」！健檢全紅字　確診糖尿病

▲患者因為工作壓力、作息不穩，飲食不規律等原因，健檢出現許多紅字，體重更暴增。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張乃文／台北報導

一名工程師長期高壓工作，因睡眠時間不足、作息紊亂，飲食也不正常，有時一盒蘇打餅乾就果腹當一餐，短短3年竟暴增38公斤，體重破百。醫師抽血檢查後，發現患者尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂都超標，糖化血色素6.9，確診糖尿病。醫師說明，病患是代謝性脂肪肝，所幸經過治療，數值逐漸恢復正常，4個月成功減重20公斤。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航提到，診間曾遇過一名35歲竹科工程師，就診時BMI高達40，屬於重度肥胖。詢問患者生活狀況，他提到，因為工作需輪值夜班，睡眠時間嚴重不足且作息紊亂，常在凌晨3至4點起床，6至8點才能補眠。雖然不菸不酒，不過飲食不太正常，抽屜裡會放滿零食餅乾，有時以一整盒蘇打餅乾就充當一餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航指出，長期高壓工作環境下，患者短短3年內體重暴增38公斤，從78公斤、小腹微凸的身材變成116公斤；儘管早就被診斷出高血壓與脂肪肝，但病患因為日常生活並未受影響，就選擇置之不理。病人後來到診所抽血，結果發現，除了肝指數GPT超過40U/L，顯示肝臟處於發炎狀態，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，糖化血色素達6.9，確診糖尿病。

▲患者罹患代謝性脂肪肝，醫師提醒，平時就應留意飲食、並規律運動。（示意圖／達志示意圖）

魏士航說，患者是典型的「代謝性脂肪肝」，三餐不正常加上經常攝取高油脂、高碳水化合物垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量的新生脂肪。他提到，長期的工作壓力會增加胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，促成脂肪肝生成；此外，不規律的睡眠作息也與脂肪肝的形成密切相關。

魏士航說明，病患在狀況惡化前，就已介入治療，成功4個月減重20公斤，糖化血色素降至6.1，總膽固醇與尿酸也回到正常值，肝臟炎症消退。

魏士航提醒，脂肪肝本質上是一種生活習慣病，建議平時就要注意飲食，減少碳水化物攝取，避免酒精和過多的果糖，適量補充益生菌，並適度紓壓、睡眠時間固定，避免睡前大量運動與進食；同時留意規律運動，增加脂肪酸氧化，減少脂肪生成與細胞損傷。

魏士航表示，肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是肝病晚期，僅剩3至6個月的壽命。特別是合併代謝異常的肝臟患者，心血管疾病風險也會增加2倍、罹患癌症的風險則增加33%。