魚罐頭鈣質高43倍　顛覆印象！營養價值不輸天然食材

▲物價飛漲，消費者更要精打細算顧健康。專家表示部分罐頭的營養成分並不輸給天然食材。（圖／CTWANT提供）

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物價漲不停，讓民眾大感吃不消，根據主計總處最新統計，6月食物類上漲4.16%最高，CTWANT幫大家顧荷包，邀請多位專家推薦營養不落人後的「便宜貨」，例如魚罐頭的鈣質就比實體海鮮多出43倍，「只要挑對食物，自煮就能省下更多伙食費！」

受到原物料波動影響，加上電價調漲，八方雲集繼去年初調漲5%後，7月10日宣布再度調漲7%，招牌鍋貼直接變成7元。根據主計總處公布最新6月消費者物價指數，年增率是2.42%，創近4個月新高，且已連續3個月衝破2%通膨警戒線，其中以食物類漲4.16%最高，水果更是大漲22.6%，其他食用油、蔬菜、外食費亦各漲6.23%、4.55%、2.78%。

若以每月消費支出約7萬元之家庭為例，就6月CPI較去年同月相比，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會較上年同月增加1548元，食物類則增加516元。

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營養師程涵宇指出，只要挑對食物，自煮就能省下更多伙食費，例如適時選擇罐頭也是省錢的小撇步，有些營養價值甚至不輸給天然食材，大大顛覆一般人的既定印象。對於食品罐頭，大多數民眾保持負面觀感，總覺得「不健康」、「能放久一定有防腐劑」，程涵宇解釋，其實食品罐頭採用加熱、殺菌等方法製作，除去有害活性微生物及其孢子，再以密閉容器包裝阻絕內外微生物入侵，就能使保存期限拉長，而非使用防腐劑。



▲程涵宇營養師提醒，罐頭的保存非常重要，千萬不要放置於日照之下，以免罐頭內層塗料受熱溶出。（合成圖）

「一般來說，罐頭主要的成分是主原料、水或油、鹽或糖。」她表示，是否含有添加物，看罐頭種類而定，如果是天然食物製成的罐頭，又幾乎不含添加物，營養就不會輸給天然食物，有些甚至更加健康。「例如鰻魚、鯖魚等含骨頭的魚罐頭，能同時吃進魚骨補充鈣質，更勝天然食物。」

近年日本就非常流行鯖魚罐頭，主要就在於其營養價值。日本早稻田大學教授、食品藥理學專家矢澤一良表示，鯖魚罐頭營養價值可能比新鮮鯖魚還高，因為不但魚骨頭能吃，EPA、DHA等Omega-3脂肪酸也比較不會接觸空氣而氧化，有機會吃到比新鮮鯖魚多43倍的鈣質、以及1.3倍的Omega-3脂肪酸。

市面上鯖魚罐頭的品項琳瑯滿目，程涵宇建議挑選成分單純者，例如有些是水煮、或是僅以橄欖油調味，都是比較健康的選擇。日本抗老名醫上符正志曾於《喚醒青春荷爾蒙》一書中寫道，富含EPA的鯖魚、沙丁魚、秋刀魚，無論是罐頭或新鮮魚貨，都建議與富含鎂、膳食纖維的食材如芝麻、海帶芽、洋蔥等一起烹飪，因為這些營養素搭配可促進脂聯素分泌增加，具有降血壓、降低膽固醇的功效。

程涵宇則提醒，有些罐頭的內層塗料使用由雙酚A等合成的環氧樹脂，正常使用是不會溶出的，只有當材質不穩又受到日照、加熱時才可能溶出，所以應該放在陰涼處，且不可直接加熱罐頭，而吃剩的魚罐頭也要另外分裝冷藏，不可繼續放置罐頭內，避免鐵罐氧化生鏽，吃下肚可能會導致拉肚子。

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