夏天狂喝手搖飲！醫示警：小心「肝指數」狂飆

▲肝臟是沉默的器官，等到症狀出現通常都為時已晚。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏天悶熱，不少人都喜歡喝冰飲消暑，但常喝手搖飲，小心肝臟出問題！醫師指出，肝臟最重要的功能是排毒，手搖飲大多含有精製糖、果糖，這兩種東西是造成脂肪肝的兇手，而脂肪肝也和後續形成肝癌有關，因此需要特別留意。

好心肝基金會執行長、台大家醫部兼任主治醫師粘曉菁指出，包括B肝、C肝和脂肪肝都跟肝癌有關，肝臟是沉默的器官，沒有痛覺神經，只要有四分之一正常的肝臟還在，就不會感覺異常，等到症狀出現通常都是疾病末期了。

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而除了B肝、C肝之外，脂肪肝也是民眾最常忽視的問題。粘曉菁指出，肝癌和代謝性疾病有直接關聯，包括脂肪肝、三酸甘油脂和糖尿病，夏天常見民眾肝指數飆升，跟飲食有很大的關係，因為多數人在炎熱夏天會吃比較多生冷食物，手搖飲也喝比較多，增加身體發炎的風險。

粘曉菁提醒，在預防肝病方面，飲食很重要，夏天氣溫高，包括沙拉、冷盤等生冷食物，容易變質或有A肝病毒感染，手搖飲也要忌口，如果太常喝含有精製糖或果糖的飲品，也沒有足夠的運動量，就會增加脂肪肝的生成。

而在檢查方面，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝基會也呼籲，B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

粘曉菁提醒，如果已經肝硬化，必須每3個月抽血檢查甲型胎兒蛋白與肝細胞發炎指數AST與ALT，並做腹部超音波；若尚未肝硬化、但有慢性發炎者，則是約每6個月追蹤一次；健康帶原者，則是至少一年檢查一次。

