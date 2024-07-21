「血尿」大多是泌尿道感染！醫示警「1狀況」恐是癌上身

▲醫師提醒，若出現血尿但沒任何不適，要特別當心。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

40歲的朱小姐長期因腹痛問題來往醫院，近期發現解小便有血尿，擔心家裡有癌症家族史，趕緊就醫，經檢查發現是尿路結石和狹窄造成。醫師提醒，尿路感染和尿路結石引起的症狀不同，尿路結石就會有腰側、腹部酸痛和血尿，但當肉眼看得見血尿，卻沒有任何不舒服症狀時，就要當心恐有癌症可能。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿外科主治醫師陳生文指出，常見血尿原因，不外乎為泌尿道感染發炎，男性攝護腺肥大或者尿路結石所引起，尿路感染發炎所引起的血尿，通常會伴隨解尿不適，灼熱刺痛，感染嚴重時甚至會有發燒畏寒情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而尿路結石所引起的血尿，有時病人會有腰側或腹部酸痛，伴隨排尿時的血尿，比較小的結石可以藉由多喝水排出，若是較大的結石，可能就必須要靠手術方式來改善。

陳生文提醒，當肉眼看得見血尿，卻沒有任何不舒服症狀時，就必須要當心了，首先可以想看看有沒有吃了會導致尿液變色的蔬果，例如紅龍果或者是女性陰部出血誤以為是血尿？有沒有做超乎體能負荷的劇烈運動所造成的肌紅素尿？若是無法排除上述原因，就必須要更進一步檢查，來排除泌尿道癌症的可能性。

朱小姐在確定是尿路狹窄以及腎臟結石問題，接受自費軟式輸尿管鏡手術後，終於解決長期困擾。陳生文提醒，當出現血尿的時候，先不用過度緊張，可以觀察看看有沒有相關排尿症狀，最重要的是，不要忌諱求醫，一定要請泌尿科醫師詳細檢查。