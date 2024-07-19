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夏天吃「4種食物」對神經、心臟都好！醫強推紅火龍果

▲▼火龍果,紅龍果。（圖／記者許展溢攝）

▲火龍果。（圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

一轉眼就進入炎熱的夏季，那股抵擋不住的「熱」情，沒有待在冷氣房真的不行！醫師提醒，夏天在戶外容易大量流汗脫水，一定要記得適時補充水分，才不會造成電解質不足，引發心悸、血壓降低等心臟負擔！那又可以吃什麼來顧好神經和心臟呢？

夏天吃4種蔬果　可以顧神經

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陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享，夏天可以吃哪些食物對神經有好處：

1、藍莓：別小看那小小一顆的藍莓，它可是延緩老化的好幫手！藍莓不僅熱量低，更含有豐富的抗氧化劑，能幫助抑制發炎反應、減少神經細胞的損傷。除此之外，藍莓中的豐富營養還有保護心血管、活化大腦與記憶力的功效。

2、綠茶：夏天來杯清涼的冷泡綠茶，簡直就是一大享受！綠茶中富含的兒茶素，是非常強大的抗氧化成分，可以幫助清除過多自由基，降低心血管疾病的風險。此外，其中含有的咖啡因、茶胺酸、植化素和類黃酮等營養成分，能幫助大腦工作更有效率，有助於強化記憶力與認知功能。

3、小黃瓜：夏天的瓜果類正當時，小黃瓜就是個很不錯的選擇！小黃瓜含水量相當高，同時富含有助於利尿排毒的瓜氨酸，不僅能幫助補充缺乏的水分，又有消暑解熱的效果，更能促進血液循環，減少心血管損傷的機會。

4、紅龍果：夏天是紅龍果最盛產的季節。紅龍果具有很高的營養價值，除了富含花青素和植化素，具有抗氧化功效外，同時含有豐富膳食纖維、鉀、鐵、鋅及維生素，有助於安定神經與維持神經細胞正常功能。

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關鍵字： 常春月刊 藍莓 綠茶 小黃瓜 火龍果

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