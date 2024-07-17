每天走兩萬步一天兩餐！減重醫日本玩5天「胖2公斤」

▲日本飲食澱粉較多，且要留意高鹽、高糖攝取。（圖／醫師吳銘鋐提供）

記者張乃文／台北報導

許多台灣人的出國首選就是鄰近的日本，美食和美景一次滿足。不過，有醫師透露，自己近期和家人前往東京5天4夜之旅，雖然一天走了2萬步，回國後仍胖了2公斤。他表示，觀察日本飲食其實有3個地雷，包括澱粉過量、高油高鹽、糖分爆表，除了蔬菜與蛋白質攝取不足，碳水化合物也過多。

日本成為許多國人首選出國地點，但小宙初日診所減肥專科醫師吳銘鋐提到，別看日本人普遍體型偏瘦就誤以為日本飲食很健康。他分享自己近期和家人到東京5天4夜之旅，主要依靠步行和大眾運輸，每天超過2萬步，而行程也相當緊湊，一天僅吃2餐正餐，中間以小零食補充，但回國站上體重計，發現胖了2公斤。

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吳銘鋐提到，他細想日本飲食，發現「蔬菜與蛋白質攝取不足」且「碳水化合物過多」。他表示，其中更暗藏3大雷區，包括澱粉過量，因為日本常以澱粉為主，如拉麵、丼飯、烏龍麵等；高油高鹽，像是味噌湯的調味較鹹、和牛油脂豐富、炸物多。

日本的甜點更是許多人特地前往朝聖的，吳銘鋐提到，這是讓糖分爆表的來源之一。他解釋，以精緻澱粉而言，屬於高升糖指數（GI）食物，容易導致血糖快速上升，導致胰島素須大量分泌以降低血糖，也就是「飽足感來得快，去得快」；而高糖食物則會不斷刺激多巴胺釋放，增加食用慾望，「越吃越想吃」，不知不覺中就會過量攝入。

吳銘鋐說，民眾不用過度擔心出國旅遊品嘗美食，體重大幅度飆升，影響度假心情，「旅遊期間放縱一下沒關係」，因為肥胖主要和長期飲食習慣有關，他以自身經驗為例，自己回國後透過211餐盤，一週內就甩掉1公斤。

吳銘鋐指出，在《gerontolog老年醫學》期刊中提到，傳統的日本飲食與地中海飲食、北歐飲食都被認為是健康飲食。根據期刊資料，傳統日本飲食雖仍以米飯為主要碳水化合物來源，但搭配豐富的季節性蔬菜、魚類、大豆和海藻等，食材種類充足，整體脂肪攝取比例甚至比地中海飲食還要低。

吳銘鋐表示，日本居民大多在家烹調，飲食上自然會拉高蛋白質與蔬菜比例，調味上更是相對清淡，對於偏愛日本料理的旅客，建議增加青菜與蛋白質攝取，均衡飲食才能在大飽口腹之欲同時顧及健康。