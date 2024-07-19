吃冰「最佳時機」不傷胃！營養師：含在嘴裡慢慢化掉

▲夏天怎能少了吃冰？（示意圖／記者許力方攝）

文／常春月刊

炎炎夏日，炙熱太陽讓人曬到頭皮發燙，整個人都快發燒，這時來一碗涼爽冰品，雖然暑氣頓時全消，但腸胃也可能鬧脾氣，甚至還會越吃越胖，體重跟著拉警報！

冰品這樣吃 恐刺激腦部、腸胃

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營養師黃淑惠說，除了不同種類冰品的熱量不容小覷外，相較於人體正常體溫36～37°C ，冰品的溫度其實很低，尤其剛從冰庫拿出來的硬冰塊溫度為－18°C ，若直接食用或一下子吃太多冰或吃太快，恐致體溫急速下降，引起腦血管快速收縮，容易出現頭痛等症狀。

此外，瞬間吃冰太急太多，因瞬間低溫易致腸胃道凍結，造成胃液的分泌減少，也會刺激腸胃道而蠕動變慢，影響食物的消化吸收。

▲直接把冰咬碎或吞下肚，腸胃會先出問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

冰含在嘴裡慢食 天然水果冰減輕身體負擔

黃淑惠說，炎夏吃冰消暑最忌諱的是直接將冰咬碎或吞下肚，如此一來可能身體還沒消暑，腸胃道卻先出問題，因此把冰含在嘴裡慢慢化掉吃最好。而冰品種類的挑選也很重要，應避免食用太多含人工色素及人工調味的冰品，例如不少市售雪糕、冰棒都用色素及調味料調和出來，有些產品為了增添風味，還會使用香料、乳化劑等人工添加物，儘管吃起來很美味，但無形中也會增加肝腎負擔。

值得注意的是，坊間不少水果冰棒，雖然看似天然，但其中的水果含量極少，冰棒成分多用人工添加物和精緻糖製成，消費者挑選時必須仔細閱讀產品的外包裝標示，仔細了解冰品的原料成分，最好挑選天然水果或是可看見食物原形的紅豆、蓮子、薏仁、芋頭等澱粉類主食，才能吃得健康。

如果真耐不住酷暑燥熱，想要吃冰消暑的話，黃淑惠分享，可依據個人體質來挑選適合的冰品。如果冬天經常手腳濕熱的人，因本身體質較燥熱，食用冰涼食物就可以去除體內濕熱，建議夏天不妨吃些利水食物，像是綠豆湯、薏仁湯等；相反地，如果是體質較虛寒的人，建議可選擇荔枝、桂圓等甜湯或果汁，最好不要直接吃冰，以免越吃身體越寒。

▲黑糖中的礦物質含量較高，但也要注意熱量。（示意圖／免費圖庫pixabay）

飯後1小時再吃冰較佳 吃冰從配料開始食用

另外，黃淑惠補充，黑糖冰也會比單純蔗糖釀製的糖水或高果糖玉米糖漿來得好，因為黑糖的礦物質含量較高，而高果糖玉米糖漿容易造成血脂中三酸甘油酯的上升，民眾吃黑糖冰時，記得一定要注意熱量，一匙15公克黑糖熱量就有60大卡。

至於吃冰的時機點也相當重要，黃淑惠強調，早上起床勿空腹吃冰，以免腸胃道急凍、消化不良。建議飯後1小時再吃冰較好，如此才能讓腸胃道有時間排空；中午氣溫炎熱，此時吃冰對身體的影響也較小，吃冰時可先吃配料，等到冰已融化一些，也就是有水有冰的時候再食用。

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