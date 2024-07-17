國內C型肝炎盛行率約4%　屏榮醫師呼籲民眾及早篩檢

▲屏東榮民總醫院胃腸肝膽科王志峯醫師看診 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

47歲林先生因為近期睡眠不佳、容易疲倦，至屏東榮總接受檢查發現有肝功能異常，醫師診斷是罹患C型肝炎，醫師依照他肝腎功能及用藥狀況開立全口服新藥治療後成功康復。屏東榮總自2022年底啟用營運，至今已治療多位C型肝炎患者，皆有完成療程並達到良好的療效，也沒有副作用的產生。

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屏東榮民總醫院胃腸肝膽科王志峯醫師表示，大部分C肝患者不會有外顯症狀，但約有2至3成的急性感染患者會有臨床症狀，包括發燒、疲倦、噁心、嘔吐或黃疸等症狀，僅極少數可能有致命的猛爆性肝炎。而7至8成的患者感染後會進展成慢性感染者，換言之在此感染者的血液中可持續檢測到病毒量，成為慢性C肝感染者後，約2成患者在未來20年會進展成肝硬化，甚至肝癌。

他籲請民眾多多注意自身徵狀，如有不適建議盡速就醫確認。目前屏榮治療C肝有兩種全基因型藥物可供選擇，皆為健保給付的全口服新藥，相較傳統干擾素治療，高治癒率且幾乎無副作用。醫師會於開藥前進行抽血檢測，以及安排肝臟超音波檢查，再針對患者肝腎功能狀況、慢性病用藥情形、服藥遵從性等，來選擇最適合的用藥。

他說，C型肝炎是由C型肝炎病毒感染所得到的疾病，目前已知有六種基因型，主要可以感染人類及黑猩猩。而C肝病毒主要經由血液進入體內而傳染。感染途徑有：與他人共用針具、輸入受污染的血液、使用消毒不完全之器械；與C肝感染者發生性行為、共用不慎沾血的個人器具(例如：刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板)、或經由生產受垂直感染等。C肝在全世界盛行率約有百分之一，在台灣約為百分之四，主要集中於中南部沿海地區、部分原住民地區，以及宜花東等地。

王醫師表示，國家希望在2025年消除國內C型肝炎，因此國民健康署建議45-79歲民眾，終身至少接受一次B型肝炎、C型肝炎篩檢，符合資格的民眾及高齡長者可至胃腸肝膽科或家庭醫學科接受篩檢及進一步早期治療，並定期接受追蹤。