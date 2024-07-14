研究曝「最佳運動時間」！　女生腹部脂肪少2倍、男生降血壓

▲研究發現，女生選在上班前運動，能更有效地減少腹部脂肪。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你都選在上班前還是下班後運動呢？減重醫師蕭捷健引述美國研究發現，女生早上運動能燃脂，其中腹部脂肪減少近2倍，晚上運動則能增肌；至於男生早晚運動，體脂肪減少和臥推重量的增加差異雖不大，但在晚上運動，能有效地降低血壓。因此根據研究結果，選擇最適合自己的運動時間，增肌減脂事半功倍。

蕭捷健醫師在粉專指出，2022年美國斯基德莫爾學院（Skidmore College）發表在《前沿生理學》期刊的研究指出，男女在「不同時間運動」對燃脂、增肌和降血壓的效果有明顯差異。內容提到，女生早上運動能有效減少腹部脂肪，而晚上運動則能顯著地增加肌肉。

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該研究招募30名女性參與者，隨機分配到上班前（06：00～08：00）或下班後（18：30～20：30），進行為期12週的多模式運動，並進行組別分析。結果發現上班前運動組，體脂肪減少1.0 kg、腹部脂肪減少2.6 kg、臥推重量增加8 kg；反之下班後運動組，體脂肪減少0.3 kg、腹部脂肪減少0.9 kg、臥推重量增加12 kg。

▲男生若選在下班後運動能降血壓。（示意圖／免費圖庫pexels）

蕭捷健說，研究對於男生也有類似結果，但在實驗數據上沒有明顯差距。不過，在降低血壓方面「晚上運動更為顯著」。他表示，研究招募了26名男性參與者，以同樣的方式進行分析。結果顯示，體脂肪減少和臥推重量的增加差異不大，但在血壓收縮壓的降低上有所不同，上班前運動組收縮壓減少3.5 mmHg，而下班後運動組收縮壓減少14.9 mmHg。

導致上述研究結果的原因為何？蕭捷健說，研究者認為，這與人體的生理節律和荷爾蒙分泌有關。晚上運動後，身體會經歷一個較長的休息和恢復期，這有助於降低血壓。更具體地說，運動後的降壓效果可能與夜間的血壓自然下降有關，或者可能是因為晚上運動可以減少早晨的血壓上升。他也提醒，要避免睡前2小時內進行過度劇烈的運動，以免影響睡眠。