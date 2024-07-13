電風扇對腳直吹恐害抽筋！ 醫揭4招自救：腳板往回勾

▲醫師表示，電風扇若對著腳直吹，可能因為環境溫度低，體溫降低、抽筋機率也提高。（示意圖／取自ETtoday資料照）

文／常春月刊

進入炎熱的夏季，氣溫越來越高，每天都只想待在冷氣房裡消暑，尤其睡覺時沒開個整夜一定會被熱醒！不過，除了整天吹冷氣外，很多人也會習慣把電風扇對著腳直吹，如此一來就容易因為環境溫度低，使我們的體溫也跟著降低，讓抽筋的發生機率大幅提高！

冷氣電扇直直吹狂抽筋 預防舒緩4大對策

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享四招有效舒緩及預防抽筋的好方法：

1、腳板回勾伸展：如果你睡到一半被抽筋痛醒，這招馬上給它用起來！只要躺在床上，把雙腳伸直，將抽筋的那隻腳板向上延伸同時往回勾，這樣就能快速舒緩抽筋產生的疼痛及不適。如果真的痛到無法用力，也可以把腳板往身體方向扳，會感覺到小腿肚緊緊痠痠的，大約停留10秒，重複做5-10次，就能獲得很好的緩解及放鬆。

2、弓箭步伸展：如果感覺腿部有些緊繃，好像快要抽筋的感覺，則可以透過弓箭步伸展的方式來舒緩。首先先找一面合適的牆壁並雙手扶牆，接著雙腳踩穩並做前後式的弓箭步，這時會感覺阿基里斯腱與小腿肌被伸展放鬆，約莫停留15-20秒，再換腳進行即可。

3、睡前熱敷放鬆：由於長時間待在溫度較低的冷氣房中，容易讓血液循環不佳，使抽筋發作的風險增加，因此建議可以在睡前用熱敷或泡腳的方式保暖，再搭配輕輕的按摩，讓緊繃肌肉獲得適當的放鬆，也有助於更好的入睡！

4、冷氣循環不直吹：炎炎夏日很多人喜歡睡覺時把電風扇放在腳底直吹，認為這樣更能保持涼爽，不過這卻更容易讓肌肉不自主收縮引發抽筋！建議將冷氣調整至約25度，搭配風扇循環轉動，讓整體環境保持在舒適的溫度，也較不容易造成抽筋。

延伸閱讀：

·醫示警「冷氣2吹法」恐害心臟病、腦中風！ 尤其婦女、慢性病患者更易發生

·老在半夜抽筋「5大原因」曝！脊椎側彎、肌少症都可能讓頻率增加 醫教自救方式