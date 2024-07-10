幫員工調薪注意！「健保投保金額」不得低於勞保、職保等3金額

▲健保署，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣近期經濟表現亮眼，部分企業也因此為員工加薪，健保署今（10）日特別提醒要注意健保投保金額和勞保等同步，健保法規定，健保投保金額不得低於勞保、勞退月提繳工資及職保的投保薪資，如果被查獲惡意低報，除了要追繳短少保費，也會針對短繳部分處分2到4倍的罰款。

小安（化名）公司因今年獲利豐厚，全體員工加薪一成，擔任公司人事新手的小安，為調整員工勞工退休金月提繳工資（勞退月提繳工資）、勞工保險（勞保）、勞工職業災害保險（職保）投保薪資，洽詢勞保局如何申報，也才被提醒應該同步向健保署申請調整健保投保金額。

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健保署承保組代理科長游千慧指出，依全民健康保險法規定，投保單位申報調整員工勞退月提繳工資、勞保、職保投保薪資時，應一併調整其健保投保金額。

游千慧表示，健保署每年都會串連勞保投保薪資資料進行例行性比對，其中勞保的投保上限為新台幣4萬5800元，勞退月提繳工資上限為15萬元，另111年新增的職業災害保險因為涉及職災給付，投保金額上限較高可達7萬2800元，健保的投保金額不能低於這三項。

如果被查獲，游千慧說，健保署會先輔導用正確身分申報投保金額，但如果屬於惡意不調整，將依據法規追繳短少保費，並另處分2到4倍短少保費為罰款。

健保署表示，為簡化投保單位申報作業，請多加利用健保署提供「多憑證網路承保作業」中的薪資調整作業（勞保/勞退/健保合一），即可同步完成健保署及勞保局調整投保金額等各項申報作業。

民眾亦可透過「健保快易通|健康存摺」APP或「個人健保資料網路服務作業」，查詢確認個人健保投保金額正確性，以保障自身權益。