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「脂肪肝」是未爆彈！醫示警「4大迷思」：惡化成肝癌多已晚期

▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲醫師提醒，脂肪肝一旦惡化成肝癌，大多都已是晚期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肝癌已經連續44年位居第二名，雖然成因大多來自B肝與C肝患者，但未爆彈其實還有「脂肪肝」。醫師指出，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，最常見的就是「瘦子不會有脂肪肝、只要抽血指數正常就不會有脂肪肝」等4大迷思。

根據衛福部最新公布的2023年國人十大癌症死因，肝癌已經連續44年位居第二名，而目前台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，幾乎每3位男性就有1人有脂肪肝，而脂肪肝存在越久罹癌率就越高，但民眾對於脂肪肝的危害仍一知半解。

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初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，卻經常被民眾忽視，因此按照流行病學盛行率推估，未來脂肪肝患者恐怕上看600萬人。

值得注意的是，魏士航根據看診經驗統整最常見的4大常見的脂肪肝迷思，包括「瘦子不會有脂肪肝」、「多吃保肝產品就不會有脂肪肝」、「素食者患有脂肪肝比例較低」、「只要抽血指數正常就不會有脂肪肝」。

魏士航舉例，過去在診間當中就有過一位30歲的女性業務，BMI19，看起來瘦瘦的，但超音波檢測結果竟有輕度脂肪肝，這位患者體重輕只是她肌肉量不足，且長期偏愛澱粉、高糖水果。

碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元兇，特別果糖在代謝當中還會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環，因此就算BMI正常，不恰當的飲食習慣，還是會讓人成為四肢瘦瘦卻肚子大大的泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。

另外，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹，總覺得吃了就會對肝有「保庇」，但魏士航指出，就曾遇過一名40歲竹科工程師，雖然有吃保肝產品的習慣，但一天三餐外加點心、消夜都少不了高糖的精緻澱粉和飲料，檢查後才發現，不僅早已經是名重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。

另外，針對近年吹起的素食風潮，魏士航也特別提醒，吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高，由於素食者大多攝取較多的碳水化合物和果糖，例如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤降低風險。

至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度並非脂肪堆積程度，要做超音波檢測才是較為有效的方法。魏士航強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3到6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。

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關鍵字： 脂肪肝 肝臟 肝癌

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