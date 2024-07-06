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水喝不夠！天氣熱小心「泌尿道感染」　冒4症狀注意

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲醫師提醒，天氣熱除了慎防熱傷害，也要小心喝水不足導致泌尿道感染。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

全台天氣炎熱，甚至出現體感超過攝氏40度的溫度，可能因此造成熱衰竭，嚴重甚至中暑，可能有發燒等症狀。醫師說，此時要小心也可能和泌尿道感染有關。醫師表示，天氣較熱時，雖然常出汗，但同時會因為喝水不足或長時間憋尿，導致感染風險增加。若出現4種症狀且伴隨發燒、腰不適且持續較長時間，建議盡快就醫。

泌尿科醫師戴槐青說，泌尿道感染是由細菌進入泌尿道並繁殖所引起的疾病，因此炎熱天氣下，雖然常出汗，但同時也可能因為喝水不足、穿著不當或長時間憋尿等因素，導致泌尿道內的細菌增多，感染風險增加。

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戴槐青說明，泌尿道感染症狀包括頻尿、尿急、小便疼痛、尿液混濁等，甚至可能伴隨發燒、腰部不適等；特別是在天氣炎熱時，如果出現上述症狀，且持續很久沒有消退，務必留意，並盡快就醫。他提醒，平時清潔私密部位、多喝水，可減少細菌孳生，且應選擇透氣性較佳衣物，避免長時間悶熱環境，不要憋尿。

另外，有些人會透過蔓越莓預防泌尿道感染，營養師陳怡錞曾說，挑選無添加糖的蔓越莓原汁，或攝取無添加糖的冷凍蔓越莓，也可選擇萃取的蔓越莓保健食品。不過，要留意的是，等到泌尿道發炎時細菌已經很多，單靠吃蔓越莓的效果非常有限，還是需要配合醫生的抗生素治療，治療完後再透過蔓越莓來做平時的預防保健。

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關鍵字： 喝水 夏天 泌尿道感染 中暑

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