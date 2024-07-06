60歲男「小便細又慢」！醫揭1病：過半中年男都有　嚴重恐性功能障礙

▲患者因為血尿、排尿不順就醫，發現是攝護腺鈣化。（圖／記者簡仲豪攝）

記者張乃文／台北報導

一名60歲男性因為射精時有疼痛、出血，且偶爾出現血尿，加上長期排尿不順。醫師檢查，發現輕微攝護腺肥大、鈣化結石等情況。醫師提醒，攝護腺鈣化為男性常見的疾病，約75%的中年男性都曾有過問題，可能會出現下腹部、陰莖脹痛、血精等，甚至有性功能障礙問題。

泌尿科醫師呂謹亨表示，先前有一名60歲患者因為射精出現疼痛、有血，且偶爾血尿、會陰部疼痛，加上長期排尿不順，小便較細較慢，要用力才解得出。進行超音波檢查後，發現有輕微攝護腺肥大及攝護腺鈣化結石。後續透過雷射手術，取出結石，順利改善排尿和其他症狀。

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呂謹亨說明，攝護腺鈣化為男性常見疾病，約75%中年男性都有過問題，更經常伴隨慢性攝護腺炎、骨盆腔疼痛症候群，可能出現陰莖根部或遠端尿道不舒服、有異物感，或是下腹部、會陰部、陰莖或陰囊脹痛，還有射精疼痛、血精，甚至性功能障礙及精液檢驗值異常等症狀。

呂謹亨指出，攝護腺鈣化形成的原因包括攝護腺慢性發炎、攝護腺管路阻塞、解尿不順，尿液逆流和攝護腺肥大等；若是無症狀, 可先觀察，不需要有特別的治療。一旦合併嚴重下泌尿道症狀，建議應就醫治療。