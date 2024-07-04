輸液10月恢復7成產量不樂觀　林靜儀：永豐63項缺失改善不佳

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

市占率高達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，瞬間造成全台輸液短缺，目前食藥署也在積極輔導永豐改善違規，盼能盡快恢復生產。針對永豐是否有望在10月恢復7成的輸液產量，衛福部次長林靜儀直言「沒辦法那麼樂觀」，她也透露，目前永豐缺失改善還不夠理想。

有關永豐缺失問題，當時稽查統計有63項，其中有3項是重大缺失，必須改善且經過食藥署複查，包括軟體、硬體、人員訓練和操作等，才能恢復生產，由於缺失很多，因此當時就評估短時間還沒辦法恢復生產，前食藥署署長吳秀梅當時預估整體輸液缺貨狀況，要到10月才能回穩供應。

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林靜儀今也表示，永豐總計有63項缺失，其中3項是重大缺失，上周有了解目前缺失改善狀況，但63項的改善還不夠理想，但還是希望永豐儘速提供符合品質的輸液，另也鼓勵國內其他合格廠商思考是否願意多投資，增加產線均衡輸液生產。

林靜儀也強調，希望國內廠商評估增開產線不只是短期協助，希望廠商未來也能持續穩定生產，而在輸液健保價格方面，已經有請廠商統計成本，健保署8月會召開共擬會議，再來訂定輸液的健保價格。

為因應輸液缺口，食藥署自113年5月初起，即積極採取各項因應作為，包括請國內合格廠商增產、啟動公開徵求專案輸入或製造。根據食藥署統計，累積至本周，專案輸入生理食鹽水（以500mL計），抵台數量將達約215.06萬瓶/袋，經調查臨床需求，至113年7月1日中午，已陸續分配予醫療機構共588家次，合計約165.24萬瓶/袋，其中包括國產和專案輸入。