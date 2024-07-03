80歲以上申請外籍看護擬鬆綁　民團憂：排擠到真正有需要者

▲民團擔憂80歲以上免評可聘外籍看護可能排擠到真正有需求者。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

針對外籍看護聘僱制度是否鬆綁，立法院衛環委員會今（3）日舉行公聽會。不過，民團擔憂，若貿然開放80歲以上免評可聘外籍看護，預估未來恐有53萬名健康長輩入場搶工，排擠真正需要的人。長照司表示，目前評估確實有這個可能性，但無論未來的發展如何，仍鼓勵民眾可以使用現有的資源，包括居家、社區式照顧服務或是住宿式機構。

立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行「就業服務法家庭外籍看護聘僱制度探討」公聽會。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧呼籲，「請勿通過80歲以上免評可聘外籍看護政策」，因目前有21.4萬名外籍看護，過去10年每年最多增加1萬人，若貿然開放80歲以上免評可聘外籍看護，估計有53萬名健康長輩可入場搶工，勢將引爆「雇主搶工加碼戰」。

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對於民團擔憂開放80歲以上免評可聘外籍看護的政策，可能會排擠到真正有需求者。長照司副司長吳希文坦言，確實有這個可能。她說，在外籍看護有工作選擇的權利、加上人力供不應求的情況下，工作者可能會選擇較容易照顧或輕度個案。

吳希文指出，許多國家面臨缺工或外派人力的情況，目前從去年10月開始，已經放寬一些多元免評的方式。

吳希文認為，無論未來如何發展，仍希望可以鼓勵民眾，使用現有的居家或社區式照顧服務，若真的有需求則可選擇住宿式機構，運用日間照顧中心等服務體系。她表示，這部分政府會持續加強資源布建，滿足民眾的照顧服務需求。