口腔潰瘍好不了！竟已口腔癌第四期　醫曝「3種東西不離嘴」害的

▲一名男性菸酒檳不離嘴20多年，慘罹口腔癌第四期。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位48歲的唐先生時常菸酒檳榔不離身長達20多年，四年前發現右下齒齦有潰瘍，起初以為是牙周病不以為意，但潰瘍多月未癒合，就醫才發現自己罹患口腔癌，且已經是第四期。醫師提醒，口腔內若有超過3周未癒合的潰瘍或頸部腫大硬塊持續數周，應儘速就醫檢查。

根據衛福部106年死因統計和國健署104年癌症登記資料最新統計，口腔癌居男性國人癌症發生數及死因第4位，每年發生人數約7千人、死亡人數約3千人，根據國健署統計，第一、二期五年存活率約為85%與75%，較嚴重的第三、四期為60%與37%。

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中國醫藥大學附設醫院牙醫部口腔顎面外科醫師施皓指出，唐先生的切片報告顯示為侵犯顱底及後咽咀嚼肌群的第四期（T4b）口腔癌，經頭頸癌團隊會議討論後，決定採取先以手術治療合併術後放化療的方式，採用半邊下顎骨腫瘤廣泛性切除術，與頸部淋巴廓清術完整切除腫瘤、左大腿外側自由皮瓣，以鈦金屬骨板進行重建，並透過改良式多特雷式手術進行重建顳顎關節固定，幫助維持下顎骨咬合完整度。

▲中國醫藥大學附設醫院牙醫部口腔顎面外科醫師施皓。（圖／院方提供）

施皓說明，口腔癌第四期又可分為T4a與T4b，前者五年存活率約40%，後者則是癌症嚴重侵犯至顱底、後咽咀嚼肌群、以及包覆頸動脈等最嚴重的情況，存活率則會低至20%以下。

施皓提醒，口腔癌病人應早期發現，除戒除菸酒檳榔，避免不合假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍外，若有超過3周未癒合的口腔潰瘍或頸部腫大硬塊持續數周，應儘速就醫尋求檢查，早期治療才有最好的治療效果。

