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他爬山滿身汗！一次灌整瓶冰飲「頭痛炸裂」　夏天3食材涼補

冰水。（圖／達志／示意圖）

▲有個案爬山時，滿身是汗卻一次灌下整瓶冰飲，出現頭痛不止。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

持續高溫，許多人透過冰品消暑，中醫師提醒，若吃太多冰品或快速服用，可能引發身體不適。中醫師吳修安表示，先前和友人去爬山，滿身是汗的狀態下，對方一次灌下一整瓶冰飲，瞬間出現臉色發白、頭痛不止症狀，差點昏倒，所幸後續並無大礙。

昌盛堂中醫診所中醫師吳修安表示，中醫觀點認為，進補要依照個人體質和季節變化不同有所調整。除了冬天，夏天也有「涼補」，透過屬性偏涼的藥材和食材，達到養陰益氣、舒緩身體燥熱。他表示，夏天暑邪多夾濕氣，依照生理的觀點，可能影響到交感神經控制汗腺的功能。

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吳修安說，許多人在天氣炎熱會吃冰，但快速大量吃冰，可能引發急性血管收縮，導致疼痛不適。他提到，先前曾和一位朋友爬山，在全身大汗、身體熱氣蒸騰的狀態下，對方竟一次灌下整罐冰飲，瞬間出現臉色發白，頭痛不止，險些昏倒。

吳修安建議，吃冰消暑應該要慢慢吃，切忌要一次大量食用。若想涼補，有三大類食材可以選擇，像是氣分熱盛可以水梨、西瓜、冬瓜或綠豆為食材；心火旺盛者可食用蓮子、苦瓜；肺胃陰傷有熱可吃山藥、白木耳、茄子等。

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關鍵字： 頭痛 流汗 冰飲 夏天 中醫 昌盛堂

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