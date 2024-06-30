兒怕富爸播種小三分家產！「八點檔結紮記」反噴一堆錢

▲兒子怕富爸「播種小三」來分家產，說服爸爸去結紮，就同意他和新女友交往。（示意圖／達志）

文／呂謹亨醫師

來跟大家講一個結紮的故事

通常5、60歲的男人很少來結紮， 之前是有遇過，有一個60歲的台商，有一個約30幾歲的女朋友，但跟老婆分居，有一個20幾歲的兒子，很反對父親跟女友交往，但是，後來實在勸不動，最後跟父親說，「你同意去結紮，我就同意。」兒子的想法其實就是擔心爸爸又去播種，然後生了小孩來跟他分家產，所以爸爸就同意去結紮。

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但是台灣法規是說，已婚成年人結紮，是要另一半同意，但是這個台商的太太，覺得「你怎麼可以因為交女朋友，為了自己爽，然後要老娘去簽同意書讓你結紮？」他不願意老公如此爽快，警告老公如果讓小三懷孕，就是做實你外遇，「我絕對告你們」，所以老婆當然死都不簽同意書。後來過了兩年多，台商最後跟老婆離婚了，付了一大筆錢，沒有元配總算可以來結紮了吧。

後來不小心被女朋友聽到，當然不同意台商去結紮，因為他當然希望能夠懷孕，未來可以多分一點錢，但台商並不打算再婚，更不想再生個小孩來養，諮詢過法務，建議找這個60歲的台商父母背書。

但是台商的爸爸不在了，媽媽出家了完全不想管這些事，台商始終沒有結紮成功，小三想盡辦法要懷孕，台商只好跟小三說「如果你懷孕了我們就分手」，這才逼退小三，跟台商要了一筆錢，保障自己。

最終台商保住了自己的子孫袋，不過元配花了一筆錢、小三也花了一筆錢，一直希望爸爸能夠結紮成功的兒子最氣，因為他什麼都還沒有拿到，卻看到爸爸拿了一堆錢出去。

所以呂醫師要跟各位男性說，除了愛要及時，結紮的時間也要抓得剛剛好。

本文經授權轉自：泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師