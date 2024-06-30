壯年男突喘不過氣昏厥！天熱也會急性心肌梗塞　2因素使血液黏稠

▲天熱也要可能出現急性心肌梗塞。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

天熱也要注意急性心肌梗塞！一名55歲男性在天熱時出現呼吸喘、胸悶情況，原本休息一下就會改善，讓他不以為意，認為只是過胖造成，結果幾天後突然喘不過氣、全身冒汗、幾近暈厥，出現急性心肌梗塞。醫師指出，天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，很容易出現心血管相關疾病，提醒三高民眾在炎熱天氣要注意補充水分。

提到心肌梗塞，不少人會認為是天氣冷時好發，其實天氣熱也會。收治個案的國泰綜合醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監指出，該名55歲男子快昏厥之時所幸有同事緊急叫救護車，救護人員抵達時他已經心肺功能停止，施予二次電擊恢復心跳呼吸，才緊急送往急診。

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個案途中在救護車上再度電擊兩次，經過急診室緊急處置恢復呼吸心跳，急診醫師判斷心電圖為急性心肌梗塞，立刻會診心血管中心醫師，馬上啟動心臟心導管小組，實施緊急心導管治療並支架置放術，才救回一命。

張釗監指出，該名男性的原來陣陣的呼吸喘、胸悶就是心絞痛，更是心肌梗塞的前兆，而長年以來的菸癮，以及平日三高未注意，都是傷害心血管的關鍵因素。

談到為何天熱有風險，張釗監分析，這種天氣情境下，民眾汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風，另外，脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。

張釗監提醒，心血管疾病並非老年人的專利，有三高的民眾應作好健康管理，戒菸，夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。