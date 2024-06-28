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高溫飆38度！熱傷害就診破600人　4族群注意

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▲連日天氣炎熱，國健署提醒，適時補充水分、注意自身狀態，到陰涼處休息。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

太平洋高壓強度減弱，今（28）日午後雷雨規模擴大，但沒下雨時高溫上看36度；根據氣象署資料，雲林縣南改斗南分場測站下午1時47分已測得38.0度高溫。衛福部統計，6月截至27日止，熱傷害就診破600人次。國健署提醒適時補充水分，嬰幼兒、長者等4族群要多留意；另外，若出現頭暈情況，醫師建議先到陰涼處散溫，並多喝水，以濕毛巾擦拭身體。

衛福部統計，今年6月截至27日止，熱傷害就診總計609人次。國健署指出，天氣炎熱應適時補充水分，不要等到口渴才喝，水分佔人體約70%，口渴時身體已經處於缺水狀態，但也要避免瞬間大量補充水分或冰水，造成身體不適，且不以酒精及含糖飲料取代。另外，經醫囑須限制飲水量者，應遵循醫師建議。

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國健署提醒，高溫濕熱的環境下，水分若補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，提醒嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等族群，穿著涼爽的衣服材質，待在通風處，每工作一段時間，適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量的冰水，並及時注意自身身體狀況

振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學提到，若有出現頭暈等症狀，可先到陰涼處散溫，多喝水，並用濕毛巾擦拭身體，如果還是不舒服就要盡快到醫院，否則嚴重可能會昏倒或中暑。她指出，除了室外高溫，家裡不夠通風也會有風險，民眾要多加留意。

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關鍵字： 熱傷害 衛福部 高溫 喝水

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