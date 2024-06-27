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熱傷害563人就醫！超越去年同期　出現3徵兆快散熱

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲今年6月截至26日止，熱傷害人次超越去年6月。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部公布，今年6月截至26日止，熱傷害就診總計563人次，超越去年同期。國健署提醒，盡量避免於上午10時至下午2時出門，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速時，務必迅速設法保持涼爽、降低體溫，一旦體溫持續上升、嘔吐或意識不清時，應立即就醫。

氣象署指出，今白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可到36度左右，局部近山區或河谷處、大台北盆地甚至可能達到約37度，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

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衛福部統計，今年6月截至6月26日熱傷害就診總計563人次，超越112年6月517人次。

國健署提醒，民眾外出時，儘量避免於上午10時至下午2時，可選擇再晚一點時間，且建議行走於陰涼處並注意防曬措施，隨時留意自己身體狀況，如出現「體溫升高」、「皮膚乾熱變紅」、「心跳加速」，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，需立即就醫或請人協助撥打119，轉送至醫院。

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關鍵字： 熱傷害 體溫 衛福部

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