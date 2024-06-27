好多人染新冠「恢復口罩令？」　李秉穎曝關鍵：不會

▲台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自YouTube）

記者李佳蓉／綜合報導

國內進入新冠第6波Omicron疫情！感染科權威、台大醫師李秉穎今（27）日接受廣播專訪表示，「這波疫情和病毒突變有關」，這是一個過程，一開始新冠病毒如海嘯襲來，疫情趨勢逐漸變成小波，現在慢慢地看到這些小波動。而被問到「是否需要恢復口罩令？用餐設置隔板？」他肯定地說，「不會！」除非又來一個完全大突變的病毒。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今日接受媒體人周玉蔻廣播專訪，被問及新冠疫情是否還會大爆發？他直言「不可能」，已經沒有像是一開始解封後那種大爆發的條件，因為很多人感染、接種過疫苗，但是面對病毒一直突變，抗體效果減弱就會再度感染。

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李秉穎根據疾管署所公布的疫情監測資料表示，今年1、2月於過年前後出現一小波高峰、慢慢上升，因當時天氣較冷；而現在天氣炎熱又再爆流行，主要是變異株所致。他進一步解釋，當人群對變異株的抵抗力變少，只要接觸少量病毒就會生病，因而在這種天氣也會出現流行趨勢。

▲李秉穎認為，不可能回歸那麼大的防疫規模，不會恢復口罩令。（示意圖／記者林敬旻攝）

被問到疫情爆流行在特定場合是否需要恢復戴口罩？或重設用餐隔板？李秉穎肯定地說不會，「我們不可能回到以前那麼大（防疫）規模，除非又來一個完全大突變。」現在所看到的是如季節性流感的小突變。

李秉穎也提醒，在小波流行中仍有不少重症個案，如因肺炎住進加護病房、呼吸衰竭使用呼吸器者。他提醒國人，新冠的威脅沒有消失，鼓勵大家接種疫苗「還是最重要的」，不論過去打過多少劑，今年度最少要打一劑，至於高風險族群者則要打兩劑XBB疫苗，增加保護力的同時也降低重症風險。

國內從6月初進入新冠第6波Omicron流行疫情，疾管署最新統計，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例（併發症），比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測，主流仍是JN.1，而KP系列病毒（KP.2、KP.3）占比也持續上升，副署長曾淑慧分析，疫情高峰將提前到7月份，並且進入一段高原期。