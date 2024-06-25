現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

▲醫師稍微統計後驚喊，「新冠就是很多啊！」（圖／截自《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠疫情進入第六波流行已達3週，疾管署今（25）日說明，預期近期疫情仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。兒科醫師黃紹基有感於近日來診患者增多，友人好奇「到底是什麼病為主？」激起他的好奇心，稍微統計後發現流感與新冠比為「9：19」，不禁直呼「新冠就是很多啊！」要大家注意個人衛生與防護。

現在什麼病最多？黃紹基醫師今日在粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》分享「不嚴謹的統計」，表示收件的患者是流感或新冠快篩陽性，包括昨天新診斷以及一週內回診的，但不包括臨床上無法排除但還未做快篩者。結果顯示流感與新冠比為9：19，「雖然是個不嚴謹的統計，但還是看出一個趨勢，那就是新冠就是很多啊，大家還是要注意防護。」

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耳鼻喉頭頸外科醫師黃昭勳23日也在粉專《黃昭勳醫生廚廚》上發文透露，「今天早診49人，篩了其中10人發燒，共8人流感陽性（7A、1B），另有5人在家新冠快篩陽性。」比例之高自己也被嚇到，提醒國人最近還是把口罩暫時地戴回去吧。

▲醫師紛紛提醒國人注意個人衛生防護，把口罩戴好吧。（示意圖／本報資料照）

疾管署表示，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

另外，疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。