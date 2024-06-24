門急診被「喉嚨痛」患者塞滿！醫嘆「夏季的新冠」：3~4成都是

▲近期新冠肺炎傳染增加。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

現正是新冠肺炎第六波流行期，有不少醫師都透露患者塞爆醫院。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，現在是「夏季的新冠肺炎」時期，確實近期急診和門診呼吸道不適的患者都很多，有3~4成都是新冠，主要是變異株傳染力變強，大家口罩等防護也沒有做得那麼確實，流行期比去年提早了一個月。

黃高彬受訪時指出，近期急診跟門診患者都很多，大多都是「喉嚨痛」，有3~4成都是新冠肺炎，部分有「低燒」的狀況，但大多都還是輕症，主要是變異株KP.3已經超越KP.2了，KP.3已經達到33.1％，KP.2是20.8%，預估KP.3還會持續往上走。

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談到疫情，黃高彬直言，今年疫情來得比較早，過往7至8月暑假時開始流行，9月初到高峰，但今年6月就出現流行了，主要跟變異株提早出現和民眾防護沒有做得很好有關，因此今年高峰會落在7至8月，整整比去年早一個月。

黃高彬說，現在就是夏季的新冠肺炎時期，變異株的傳染力強，但普遍症狀都是輕症，會看患者就醫時的情況，如果很不舒服或肺部有一些變化，還是會請患者住院觀察，但醫院整體狀況還ok，患者還沒有多到轉不過來的程度。