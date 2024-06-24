ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

門急診被「喉嚨痛」患者塞滿！醫嘆「夏季的新冠」：3~4成都是

▲▼新冠肺炎,快篩,病毒檢測,採檢,Swab test。（圖／示意圖／達志影像）

▲近期新冠肺炎傳染增加。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

現正是新冠肺炎第六波流行期，有不少醫師都透露患者塞爆醫院。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，現在是「夏季的新冠肺炎」時期，確實近期急診和門診呼吸道不適的患者都很多，有3~4成都是新冠，主要是變異株傳染力變強，大家口罩等防護也沒有做得那麼確實，流行期比去年提早了一個月。

黃高彬受訪時指出，近期急診跟門診患者都很多，大多都是「喉嚨痛」，有3~4成都是新冠肺炎，部分有「低燒」的狀況，但大多都還是輕症，主要是變異株KP.3已經超越KP.2了，KP.3已經達到33.1％，KP.2是20.8%，預估KP.3還會持續往上走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到疫情，黃高彬直言，今年疫情來得比較早，過往7至8月暑假時開始流行，9月初到高峰，但今年6月就出現流行了，主要跟變異株提早出現和民眾防護沒有做得很好有關，因此今年高峰會落在7至8月，整整比去年早一個月。

黃高彬說，現在就是夏季的新冠肺炎時期，變異株的傳染力強，但普遍症狀都是輕症，會看患者就醫時的情況，如果很不舒服或肺部有一些變化，還是會請患者住院觀察，但醫院整體狀況還ok，患者還沒有多到轉不過來的程度。

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

關鍵字： 新冠肺炎 變異株 KP.3 KP.2 黃高彬

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面