O型血好衰！蚊子「最愛咬8種人」　苦主秒愣：中一半以上

▲蚊子有自己的喜好，其中溫度、二氧化碳、氣味與深色是關鍵。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

夏季蚊子大軍出動，不只到戶外被叮得滿腿腫包，就連在室內也躲不過。你是否曾納悶，在一大群人中為何蚊子最寵幸自己？對此，兒科醫師傑登說，過往常說「吃太多肉或酸性體質」者容易被叮，這些說法已經過時，事實上溫度、二氧化碳、氣味與深色才是蚊子選擇下手目標的條件。他盤點蚊子最愛8種人，苦主一經比對愣了「中了一半以上」。

傑登醫師在粉專《傑足先登 傑登醫師》統整「容易被蚊子寵幸」的8種人：

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1.體溫較高

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蚊子對熱敏感，因此體溫較高的人更容易吸引蚊子。

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2.呼出更多二氧化碳

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蚊子會被二氧化碳所吸引，因此代謝快的兒童、孕婦、體型較大的人，呼出的二氧化碳較多，因而更容易被蚊子叮咬。

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3.「汗味」戰士

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人體汗水中有乳酸、尿酸和氨等，容易產生吸引蚊子的「香」味。因此出汗多和體味較重的人，更容易成為蚊子的目標。

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​4.皮膚上的細菌

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皮膚表面某些細菌會代謝皮膚上的游離脂肪酸，產生多種不同氣味的羧酸，讓人更容易被叮咬。

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​5.O型血

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有研究表明，O型血的人更容易被蚊子叮咬。

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​6.運動後

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運動後人體分泌的代謝物增加、體溫升高，呼出的二氧化碳增多，這些因素都會吸引蚊子。

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7.穿深色衣物

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蚊子視力不佳，但對顏色有敏感性，特別是深色。因此，穿深色衣物的人可能更容易招來蚊子。

8.愛喝酒

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飲酒後人體散發出的乙醇及其他代謝產物也可能引來蚊子。

▲有「8種人」容易受到蚊子的寵幸，其中O型血人也中鏢。（示意圖／視覺中國）

傑登表示，穿著深色衣服運動、流汗的人，在蚊子看來就是秀色可餐；而活潑好動的孩子，更是直接包辦一半以上的條件，所以才時常一出門就被叮得兩腳「紅豆冰」。

要減少被蚊子「叮上」，傑登分享4種方法，首先是穿著淺色長袖衣褲，採物理性防禦，體毛多也能防蚊；再者沖掉汗水、補充水分，洗乾淨和降低體溫也有效，另外香水可能招蚊，也建議少用。挑選有效的防蚊液成分，包括敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、必安敵 - 檸檬桉油（PMD）及伊默寧（IR3535），直接塗在外露皮膚上，「其他精油貼片或手環效果都不夠，用心酸的」。

最後一招是「和容易招蚊的人一起出門」，傑登坦言，雖然是開玩笑的，但還真的蠻有用的，笑稱「​​例如我和我娘子出門，總是她被叮，我沒。」一次分享給網友們參考。

更完整資訊：Dr. Jaden《為什麼總是被蚊子叮？一篇帶你認識蚊子最愛的8種人，如何避免被叮以及該擦什麼藥》