尿急尿失禁！6歲女童不敢上學　針灸+中藥調理改善膀胱過動症

▲中醫結合針灸治療小兒膀胱過動症，可使患者生活品質大幅改善。（圖 ／ 門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家住花蓮鳳林的6歲林小妹妹一年來飽受頻尿所困擾，經醫師診斷為膀胱過動症。正值活潑好動的年紀，卻因此症狀經常無法正常參加學校活動而感到失落。所幸，去年底至門諾醫院中醫部進行治療，經過半年的中藥與針灸療程，林小妹妹頻尿症狀顯著改善，重拾健康與自信。



膀胱過動症是一種普遍的疾病，盛行率約為17%，影響各年齡層，尤其常見於女性懷孕、產後、停經後及更年期婦女。其主要症狀包括尿急、頻尿、夜尿及急迫性尿失禁。若白天解尿超過八次或夜間超過兩次，建議需要就醫治療。



門諾醫院中醫部主任楊成湛醫師表示，這種疾病最困擾人的症狀就是「尿急」，即突然出現無法忍耐的強烈尿意感，有時甚至來不及上廁所就會漏尿，嚴重影響生活品質。

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林姓母親表示，去年底孩子突然出現頻尿的情形，導致孩子心裡產生壓力，而不願意上學，透過上網搜尋發現楊醫師有成功治療類似的病例，於是前來求診。



「我不再害怕上學了！」林小妹妹開心的說。看見孩子的症狀慢慢緩解，媽媽也感到很放心。林姓母親感謝楊醫師的細心治療，透過每週的中藥與針灸治療，也配合作息與飲水習慣的調整，現在她不僅喜歡上學，還能開心的參加升旗典禮外，晚上尿床的情形也已有八成的改善。

中醫認為尿液的生成與排泄與肺、脾、腎、膀胱等臟腑有關，因此治療膀胱過動症需要對症下藥。患者體質通常分為三類：（1）腎陽虧虛型 （2）肝氣鬱滯型 （3）濕熱下注型。治療方面，中醫可結合中藥與針灸雙管齊下。

楊成湛說，常用的針灸穴位包括頭部的百會、四神聰與腹部的關元、氣海、三陰交。這些穴位的刺激可以促進神經傳導與氣血循環，調節膀胱功能。對於怕痛的病人，還可以選擇雷射針灸，透過低能量的雷射刺激穴道，無痛、安全，同樣也可達治療效果。醫學研究證明雷射針灸在治療兒童尿床與膀胱過動症有顯著效果。



膀胱過動症往往被忽視，卻對生活品質造成重大影響。楊成湛醫師提醒，有症狀者應該積極治療，以改善生活質量，增加自信。此次林小妹妹的治療不僅有明顯療效，也為膀胱過動症提供另一個治療的新選擇。