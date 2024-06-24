「胸腔科醫師新血」雪崩式萎縮！醫嘆「錢少事多」：離監獄近

▲台灣經歷過幾個重大疫情，胸腔科新進醫師減少。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣經歷過新冠疫情後，不只造成護理人員大量流失，「胸腔科」新進醫師也銳減。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，近年胸腔科病人越來越多，但醫師卻是雪崩式萎縮；他更直言胸腔科「面對傳染疾病承擔許多責任，卻是薪水的底層後段班，難怪後進不想加入胸腔科」、「離病近、離監獄近」。

蘇一峰是台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師，他近期在臉書忍不住發文表示，自己當年考胸腔專科醫師時，全國有100個考生，最近7、8年胸腔科新血每年只剩20幾個，是「雪崩式的斷頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於台灣過去曾經歷SARS、H1N1、新冠疫情，幾大傳染病都是攻擊肺部，胸腔科醫師在治療上是相當關鍵的角色。但面對該專科，蘇一峰表示，現在胸腔科醫師「面對傳染疾病承擔許多責任，卻是薪水的底層後段班，難怪後進不想加入胸腔科。」

蘇一峰也提到，胸腔科醫師的所有治療都是健保，點值打折扣醫師薪水低，重症醫師責任又大，10大死因有4個跟胸腔有關，「胸腔醫師錢少事多責任重，離病近、離監獄近」、「胸腔重症病人越來越多，醫師卻是雪崩式萎縮」。

有關胸腔科醫師人力，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民受訪時坦言，根據統計，胸腔內科醫師平均年齡為52.7歲，目前執業的胸腔科醫師年齡偏大，大多都是在2003年SARS疫情發生前加入的，幾乎都已經超過50歲，年輕醫師的比例偏低。