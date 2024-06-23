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新冠疫情再起！營養師點名「6大營養素」別少：免疫力先顧好

飲食補充免疫力。（圖／好食課提供）

▲營養師推薦補充免疫力飲食。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

近期又進入新冠肺炎流行期，除了做好個人防護衛生，在免疫力方面也不可疏忽。營養師指出，包括「維生素C、維生素D、維生素B6、鋅、鐵、硒」等6大營養素都很重要，建議都可以透過日常飲食中攝取。

根據疾管署統計，上周（11日至17日）新增通報623例併發症，不但比前一周329例翻倍成長，國內疫情持續上升且處流行期。近期也有不少醫療院所的醫師在網路上透露「發燒個案看不完、急診很多肺炎患者」等，紛紛呼籲民眾要接種疫苗和戴口罩。

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對此，好食課營養師楊哲雄指出，這段時間除了要維持勤洗手、消毒，出入公共場域最好都配戴口罩及保持社交距離，並定期補打疫苗維持抵抗力，也可以透過飲食提升個人免疫力，建議多攝取維生素C、維生素D、維生素B6、鋅、鐵、硒」。

1.維生素C
調節先天及後天免疫功能，幫助免疫細胞分化及增值，缺乏維生素C會使宿主更容易受感染。
可吃：芭樂、奇異果、小番茄、木瓜、甜椒、苦瓜

2.維生素D
維生素D的代謝物可誘導自噬，減少急性呼吸道感染及肺炎發生，研究發現缺乏維生素D與呼吸道感染風險增加有關。
可吃：日曬乾香菇、強化牛乳、鮭魚、蛋

3.維生素B6
可透過協助免疫細胞增殖，來活化先天及後面免疫系統，也參與蛋白質代謝，幫助維持免疫功能。
可吃：雞肉、馬鈴薯、牛肉、糙米

4.鋅
影響免疫細胞（如中性粒細胞及自然殺手細胞）的發育及活性，幫助身體抵禦外來病菌。
可吃：牡蠣、甲殼類、南瓜籽、牛肉、糙米

5.鐵
協助淋巴細胞的分化及增殖，並透過產生活性氧物質來清除病原體。
可吃：鴨血、豬血、豬肝、莧菜、黑豆、牛肉

6.硒
幫助活化免疫系統，缺乏硒會導致免疫力降低，容易有二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重。
可吃：鮪魚、糙米、巴西堅果、牛肉、蛋

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關鍵字： 新冠肺炎 新冠疫情 變異株

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