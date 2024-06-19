媽才罹肺癌…26歲兒一照「爆恐怖白點」！醫：完全沒症狀

▲男子一掃低劑量電腦斷層發現惡性機率高的毛玻璃結節。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

「媽媽的直覺不能不信！」胸腔內科名醫蘇一峰透露，門診一名婦人發現結節後，手術證實是肺腺癌，在自己度過難關後，高度警覺地催促著家中兒子去做低劑量電腦斷層檢查，「不做還好，一做還真的有一顆毛玻璃的結節，而且看起來惡性的機會很高。」讓他心疼直呼，「他才26歲，還是個孩子…。」

蘇一峰醫師接受《ETtoday健康雲》採訪表示，婦人是名肺腺癌患者，靠著早期發現早期治療已痊癒，不過在罹癌的衝擊下，苦口婆心地勸毫無症狀的26歲兒子進一步檢查，果真發現一顆0.75公分的「毛玻璃結節」。他說明，產生結節的原因很多，包括痰塊、發炎、出血和腫瘤都有可能，一般結節越大越危險、惡性度越高，大於1公分時要注意。

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蘇一峰說明，關於男子的治療，目前計畫先持續追蹤，未來若不幸一直長大，就會開刀切除肺葉。

蘇一峰解釋，以目前台灣的資料看來，肺腺癌具有家族遺傳特性。而有網友好奇，「有什麼樣的徵兆需要去做低劑量電腦斷層檢查？」他回覆，一般民眾建議在40～50歲時可考慮進行肺癌篩檢；而若家族有肺癌病史，或有愛抽菸、空氣汙染等危險因子，建議可盡早檢查。