驗出蘇丹紅！印度輸入200公斤紅椒色素全銷毀

▲食藥署公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素」檢出蘇丹色素四號。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（18）日公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」檢出蘇丹色素四號，共計200公斤。食藥署表示，此批報驗紅椒色素被檢出須在邊境銷毀，自今年113年5月24日起至明年5月23日止，印度報驗的紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。

食藥署副署長林金富表示，今日公布邊境查驗不合格品項中，其中一批為印度輸入的「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」檢出蘇丹色素四號14 ppb，依據食品添加物使用範圍及限量規格標準，蘇丹色素四號非准用添加物，此批印度報驗紅椒色素須在邊境銷毀，不得退運。

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林金富說明，輸入業者由一般抽批查驗調整為監視查驗，百分之百抽驗合格後才輸入。他提到，此批為同產地同號列近6個月內第一批不合格，食藥署自今年5月24日起至明年5月23日止，針對印度報驗紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。