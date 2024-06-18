ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

驗出蘇丹紅！印度輸入200公斤紅椒色素全銷毀

▲▼食藥署公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素」檢出蘇丹色素四號。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素」檢出蘇丹色素四號。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（18）日公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」檢出蘇丹色素四號，共計200公斤。食藥署表示，此批報驗紅椒色素被檢出須在邊境銷毀，自今年113年5月24日起至明年5月23日止，印度報驗的紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。

食藥署副署長林金富表示，今日公布邊境查驗不合格品項中，其中一批為印度輸入的「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」檢出蘇丹色素四號14 ppb，依據食品添加物使用範圍及限量規格標準，蘇丹色素四號非准用添加物，此批印度報驗紅椒色素須在邊境銷毀，不得退運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林金富說明，輸入業者由一般抽批查驗調整為監視查驗，百分之百抽驗合格後才輸入。他提到，此批為同產地同號列近6個月內第一批不合格，食藥署自今年5月24日起至明年5月23日止，針對印度報驗紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

關鍵字： 蘇丹紅 食藥署 蘇丹色素 紅椒色素

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面