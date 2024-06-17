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北市50到64歲「短期免費肺鏈疫苗」打完了！恢復原公費對象接種

▲▼長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市50到64歲民眾短期公費23價肺鏈疫苗已打完。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部疾管署在5月28日開放50到64歲民眾短期專案公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。台北市衛生局今表示，北市獲配的9,620劑疫苗及加碼自購疫苗3,500劑，總計1.3萬多劑，已經在上周全數打完，接下來公費接種對象恢復為55到64歲原住民及65歲以上長者，且不限設籍地。

國內公費肺炎鏈球菌疫苗原本只開放65歲以上民眾和55到64歲原住民免費接種，但由於有部分疫苗效期將至，疾管署今年也首度短期開放50到64歲民眾（1974年（含）以前出生）公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

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北市衛生局疾管科張惠美指出， 65歲以上長者應儘速完成接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑應間隔1年以上，未曾接種者應先接種PCV13，再接種PPV23。

張惠美強調，侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險對象包括「脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者及機構住民與洗腎患者」，接種PCV13或PCV15後，間隔8週即可再接種PPV23。

民眾前往接種疫苗要記得攜帶健保卡並先行致電確認公費肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所疫苗庫存情形，有關肺炎鏈球菌疫苗施打相關訊息，可至台北市政府衛生局網頁查詢。

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關鍵字： 公費肺炎疫苗 台北市 限制對象 長者 原住民

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